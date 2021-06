L’Allemagne a tellement aimé Three Lions qu’ils l’ont chanté pour célébrer le triomphe de l’Euro 96, Paul Gascoigne et les joueurs anglais ont pensé que c’était de la “merde” avant de tomber amoureux, et DJ a défié la FA de le jouer après le match contre l’Écosse

Cinquante-cinq ans de souffrance. Dans une certaine mesure, les supporters anglais ont cessé de rêver.

En tant que nation, nous avons enfin appris à ne pas trop espérer.

.

Nous abordons les euros de cet été avec un optimisme modéré, au mieux, bien qu’ils soient littéralement les favoris des bookmakers

Au moins, nous pensons que nous avons. Et puis vous entendez ces trois mots immortels : ça rentre à la maison.

Un élan de patriotisme vous consume. Pourrions-nous réellement le faire ?

Plus une prophétie qu’une chanson, Three Lions capture parfaitement l’essence même d’être un fan d’Angleterre.

Cette tradition d’effacer l’équipe, mais de maintenir une glissade d’espoir au fond de soi.

Vingt-cinq ans plus tard, David Baddiel, Frank Skinner et Lightning Seeds nous donnent encore des raisons d’y croire.

.

Les deux comédiens, qui ont animé Fantasy Football League, se sont associés à Ian Broudie de Lightning Seeds pour écrire un classique

Comme tout le monde l’a fait pendant l’Euro 2020 : revenons au début.

Three Lions est devenu l’hymne officiel de l’Euro 96, bien qu’il ne soit même pas la chanson officielle du tournoi.

C’était censé être “We’re in This Together” de Simply Red – mais vous n’avez probablement même pas entendu ça.

Initialement conçue comme une deuxième chanson pour aider la FA à sortir des graves problèmes financiers qu’elle a subis du fait de l’extension inattendue du tournoi, la combinaison improbable de deux comédiens et d’une icône de la Britpop a produit un classique intemporel.

Mais il s’est avéré que les joueurs n’étaient pas si enthousiastes au début. Demandez simplement à Stuart Pearce.

.

Trois Lions ont grandi sur Gascoigne et le reste de l’équipe d’Angleterre

Dans un nouveau documentaire de talkSPORT intitulé ” It’s Coming Home: The Story Of Three Lions “, l’ancien défenseur anglais a déclaré: ” Baddiel et Skinner sont venus à l’hôtel Bernham Beaches une semaine avant le tournoi.

“Ils l’ont mis sur la table, sur une chaîne stéréo, et nous nous sommes tous regardés et avons pensé : ‘Oh, une autre chanson de football de merde !'”

C’est vrai, la maladresse de cette journée marque Baddiel et Skinner, qui ont reçu une critique particulièrement sévère de la part de l’homme vedette anglais Paul Gascoigne.

Baddiel a déclaré à talkSPORT: «Nous sommes allés à Bernham Beaches avec Ian [Broudie] et a joué la chanson à l’équipe.

« C’était vraiment gênant ! Dans ma tête, Gazza s’est levé et l’a éteint. Il le rabrouait, mais il a continué à l’aimer. Il nous a dit qu’il y jouait avant les matches.

“Le seul point positif de cette réunion était que Terry Venables avait des clés de voiture et qu’il en tapait une contre sa paume, et il a dit: ‘C’est un vrai tapoteur, n’est-ce pas?'”

Cela deviendrait finalement l’alarme de Gascoigne (et probablement celle de la moitié de la population) – en partie grâce à un DJ voyou lors de cette célèbre victoire contre l’Écosse en phase de groupes.

Après un début indifférent, le but emblématique de Gazza contre les Écossais a fait chanter l’ensemble de Wembley Trois Lions à l’unisson, mais la chanson n’était pas censée être jouée.

“Le DJ s’est fait dire par la FA de ne pas le mettre, c’était un peu trop partisan pour le match contre l’Écosse, il l’a quand même fait”, a déclaré Baddiel.

“Cela me donne toujours la chair de poule, au moment où ils ont mis la chanson, tous les fans anglais connaissaient les paroles.”

Et Skinner a ajouté: «C’était comme si nous venions d’avancer rapidement jusqu’au moment où tout le monde l’a chanté.

« Je pourrais pleurer maintenant en en parlant, je ne peux pas vous dire ce que j’ai ressenti. C’était comme si nous faisions en quelque sorte partie de l’équipe.

Et sa popularité s’étendait au-delà des frontières de l’Angleterre, qui a tristement célèbre une autre de ces expériences si proches.

Sports hors-jeu

L’Angleterre a finalement subi un chagrin – mais ce fut un été mémorable et Three Lions était sa bande originale

L’Allemagne, qui a éliminé les hôtes aux tirs au but en demi-finale avant de remporter le tournoi, a tellement aimé la chanson qu’elle l’a chantée pour célébrer – et elle a en fait atteint les charts là-bas.

Le capitaine allemand de l’Euro 96, l’icône de Tottenham Jurgen Klinsmann, a déclaré à talkSPORT : « Nous avons adoré !

“Avec les Euros joués en Angleterre, 30 ans après avoir remporté la Coupe du monde, cela avait une signification très spéciale pour tout le monde en Angleterre, mais c’était aussi une belle chanson à chanter, même si vous n’êtes pas anglais.

«Je viens de me rappeler que nous l’avons écouté à l’hôtel et qu’il est devenu de plus en plus gros. Nous l’avons tellement aimé que nous l’avons chanté après avoir eu la chance de remporter le trophée.

« Nous l’avons chanté sur le balcon du Frankfurt Civic Center lorsque nous avons montré le trophée à 20 000 fans !

.

Klinsmann, le héros culte de Tottenham, a été capitaine de l’Allemagne jusqu’au trophée et a écouté Three Lions tout au long du tournoi

Depuis lors, alors qu’il est rejoué à chaque tournoi majeur, les fans rivaux ont peut-être confondu son message avec l’arrogance anglaise et l’idée que ce pays pense avoir tout inventé.

Après que la Croatie ait exclu l’Angleterre de la Coupe du monde 2018, lorsque sa popularité a dépassé l’Euro 96, Vedran Corluka est passé devant la presse britannique et a déclaré: “Ça ne rentre pas à la maison”, tandis que Luka Modric a révélé que la chanson les avait inspirés à la victoire.

Mais c’est le contraire de l’arrogance : c’est un souhait presque d’autodérision pour quelque chose de miraculeux, soulignant à quel point cela serait magique compte tenu de l’histoire d’échec de l’Angleterre depuis 1966.

Les paroles vous disent qu’elles ne gagnent littéralement jamais, et c’est ce manque de cheerleading qui le rend si authentique et par la suite emblématique.

Alors que le football revient géographiquement à l’Euro 2020 cet été, à commencer par la Croatie de toutes les nations dimanche, Three Lions deviendra un cri de guerre.

C’est ce qui s’est passé en 2018, lorsque la chanson a atteint la première place du classement des célibataires britanniques pour la quatrième fois, plus de deux décennies après sa première apparition.

.

Le message s’est perdu au fil des ans

Comme la version footballistique de Noël, Baddiel et Skinner deviennent Mariah Carey tous les deux ans, ou trois dans ce cas.

C’est peut-être parce que la FA ne fait plus de musique, mais on revient toujours aux classiques : Vindaloo, World in Motion, Three Lions.

Sans devenir trop compétitif, Baddiel pense que sa chanson est l’un des seuls véritables hymnes du football.

Il a ajouté : « Toutes les chansons de football jusqu’au point des Trois Lions n’étaient pas des chansons de football.

« Ils pourraient vaguement faire référence au football. World in Motion est une très bonne chanson, mais c’est une chanson d’amour avec un rap de John Barnes au milieu. Notre chanson mentionne Gary Lineker et Bobby Moore et un tacle.

Nous ne savons même pas de quoi parle Vindaloo : « Puis-je vous présenter, s’il vous plaît, un morceau de cheddar ? Un tricot, un perle. Déposez-en un, bouclez-en un. Bottes-le. NA NA NAAA.’

.

Si quoi que ce soit, c’est encore plus populaire de nos jours

Où étions nous? Ah oui, le foot.

Une autre chose qui donne à Three Lions son avantage est que l’Angleterre s’en est plutôt bien sortie cette année-là – et 2018 a probablement quelque chose à voir avec cela aussi.

Comme World in Motion et Italia ’90, les souvenirs du tournoi font partie de la chanson et contribuent à créer ces vibrations nostalgiques que nous ressentons aujourd’hui.

Baddiel a ajouté : « C’est incroyablement lié au succès d’une équipe sportive. Si l’Angleterre ne se qualifiait pas pour les demi-finales, cela ne servirait à rien.

Et sur le plan personnel pour Skinner, la résurgence de la chanson en 2018 était encore plus spéciale.

« Mon enfant est né en 2012, il avait donc six ans en 2018 », a-t-il déclaré. «J’ai une vidéo de lui chantant la tête avec toute la foule chantant Three Lions. C’est assez spécial.

«Chaque père, au fond, veut être le héros de son enfant, ne serait-ce que pour une courte période.

“2018 a rembobiné 1996 pour moi avec mon enfant là-bas pour en être témoin.”

Je sais que c’était à l’époque, mais cela pourrait être à nouveau cet été.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Quart de finale: Vs Suède/Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs Pays-Bas/République tchèque/Pays de Galles/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: France/Suisse/Croatie/Espagne/Belgique/Portugal/Italie/Autriche (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Chaque match sera EN DIRECT sur talkSPORT – nous avons les euros couverts !