L’Allemagne a un banquet avant le championnat d’Europe

07/06/2021 à 22:50 CEST

L’Allemagne a battu la Lettonie 7-1 lundi lors de son dernier match amical avant l’Euro dans un match où il n’a rencontré pratiquement aucune résistance d’un adversaire dont la faiblesse empêche de tirer trop de conclusions sur l’équipe de Joachim Löw.

ALE

LAISSER

Allemagne

Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger (Süle, 61′) ; Kimmich, Kroos, Gündogan (Can, 61′), Gosens (Günter, 61′) ; Havertz (Werner, 46′), Müller (Musiala, 80′), Gnabry (Sané, 46′).

Lettonie

Ozols; Fjodorovs, Cernomordijs, Oss (Tarasovs, 46′), Jurkovskis ; Karklins (Kollis, 61′), Emsis ; Ikaunieks (Maksimenko, 46′), Zjuzins (Saveljevs, 68′), Ciganiks (Jaunzems, 68′) ; Uldrikis (Varslaviens, 81′).

Buts

1-0 M.19 Gosens. 2-0 M.21 Gundogan. 3-0 M.27 Müller. 4-0 M.39 Ozols (pp). 5-0 M.45 Gnabry. 6-0 M.50 Werner. 6-1 M.75 Saveljevs. 7-1 M.76 Sané.

Arbitre

Dabanovic (Monténégro). TA : Gündogan / Zjuzins, Oss.

Campagne

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf). Derrière des portes closes.

Les Allemands sont entrés sur le terrain avec le schéma que Joachim Löw a testé, trois arrières centraux et deux arrières latéraux très ouverts et très avancés.

Cette fois, les ailiers étaient Robin Gosens, à gauche, et Joshua Kimmich, qui s’est déplacé à droite, laissant le centre à Toni Kroos et Ilkay Gündogan.

L’Allemagne a fait circuler le ballon devant un rival bloqué derrière et qui a essayé de fermer le centre de la défense et il a cherché arriver par les bandes.

Le premier but a été un peu retardé, compte tenu de la domination de l’Allemagne, et a été marqué par Gosens par un tir à l’intérieur de la surface de Kai Havertz.

Ensuite, tout s’est passé relativement vite. Au 21, Gündogan a marqué le deuxième d’un tir du pied gaucheAu 26, Kimmich était proche et au 27, le troisième, marqué par Thomas Müller d’un tir à l’intérieur de la surface vers un centre de Gosens qui avait gagné la ligne arrière sur une courte passe de Serge Gnabry.

Le quatrième était Havertz, une passe de Müller en 39, avec un tir d’un angle serré qui a touché le pied du gardien Ozols.

Peu de temps avant la pause, à la minute 45, Gnabry a marqué le meilleur but de l’après-midi avec un tir de premier ordre de l’intérieur de la surface sur une longue passe de Mats Hummels derrière la ligne médiane.

La seconde mi-temps a commencé presque comme la première s’était terminée et à la 50e, Timo Werner, qui était entré pour Gnabry, a marqué la sixième d’un tir à l’intérieur de la petite zone au centre de Kimmich.

Ensuite, l’Allemagne a un peu ralenti en partie à cause des changements et la Lettonie, A sa première arrivée au but, il a réalisé la décote d’une bonne frappe de l’extérieur de la surface de Salvejevs à la 75e.

Cependant, l’Allemagne a répondu une minute plus tard avec le septième but inscrit par Leroy Sané avec un tir à l’intérieur de la zone pour passer de Müller.