L’Allemagne a une excellente idée pour corriger le pire problème d’Android

Une rumeur passionnante sur le Pixel 6 a déclaré plus tôt cet été que Google pourrait faire quelque chose d’inouï. Les téléphones Pixel 6 bénéficieront d’au moins cinq ans de mises à jour logicielles, ce qu’aucun appareil Android ne peut offrir. C’est généralement Apple qui prend en charge le matériel plus ancien pendant de longues périodes. L’iPhone 6s 2015 sous iOS 15 est le meilleur exemple de cette prise en charge logicielle étendue. Toutes les fonctionnalités d’iOS 15 ne fonctionneront pas sur l’iPhone 6s, mais le combiné bénéficiera toujours de la même expérience de base. Ce n’est pas quelque chose que les utilisateurs de téléphones Android peuvent dire.

Mais si le nouveau plan de l’Allemagne porte ses fruits, les fabricants de smartphones pourraient être contraints de prendre en charge les appareils pendant jusqu’à sept ans. Les nouvelles initiatives ne concernent peut-être que les mises à jour de sécurité, mais c’est toujours un début fantastique. Et la nouvelle proposition allemande ne cible pas seulement Android. Apple devrait également fournir sept ans de mises à jour de sécurité sur iPhone et iPad.

Le cauchemar des mises à jour Android

Le pire à propos d’Android est l’état des mises à jour, bien que Google et ses partenaires l’aient considérablement amélioré ces dernières années. Tout d’abord, seuls les téléphones Pixel reçoivent la dernière version d’Android dès que Google la déploie. Deuxièmement, même les combinés Pixel sont limités à quelques années de mises à jour des fonctionnalités, et il en va de même pour les mises à jour de sécurité.

Samsung a fait un grand pas en avant ces dernières années. Il s’est engagé à prendre en charge divers appareils pendant plusieurs années, pas seulement les produits phares Galaxy S et Note. C’est quelque chose que Samsung n’a jamais fait auparavant – et Samsung a toujours été en retard avec ses mises à jour Android.

Sur cette note, il est trop tôt pour dire si cette rumeur passionnante sur le Pixel 6 est exacte. Mais si l’initiative allemande gagne du soutien, Google devra proposer des mises à jour de sécurité à la série Pixel 6 pendant sept ans, encore mieux que les rumeurs de cinq ans de mises à jour.

Le plan allemand

Selon Android Police, l’Union européenne envisage d’exiger cinq ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones. Le gouvernement fédéral allemand souhaite une garantie de mises à jour de sécurité encore meilleure que l’UE. Un nouveau plan prévoit sept ans de mises à jour de sécurité pour les appareils Android et iOS. C’est plus du double de la norme Android actuelle. Google, Samsung et d’autres proposent actuellement trois ans de mises à jour de sécurité. Apple publie des mises à jour de sécurité pour tous les iPhones et iPads qu’il continue de prendre en charge.

Les mises à jour de sécurité ne sont bien sûr pas les mêmes que les mises à jour logicielles complètes. Les mises à jour de sécurité garantissent uniquement que les appareils plus anciens bénéficient des protections les plus récentes contre les menaces nouvellement découvertes. Ils n’offrent pas les fonctionnalités les plus intéressantes de la dernière version aux téléphones plus anciens.

Mais forcer les fabricants de smartphones à allouer des ressources pour assurer ces mises à jour de sécurité de 7 ans pourrait avoir un effet secondaire important. Les fournisseurs d’Android pourraient vouloir investir davantage pour s’assurer que les téléphones plus anciens reçoivent les mises à jour complètes des fonctionnalités pendant des périodes plus longues. L’exécution de la dernière version du logiciel peut augmenter les protections de sécurité, en plus des mises à niveau de sécurité fournies.

Rien ne garantit que l’Allemagne convaincra le reste du bloc européen d’adopter son plan. Mais l’allongement de la période minimale des mises à jour de sécurité pourrait être bénéfique pour l’environnement, car davantage de personnes conservent leur téléphone plus longtemps. Le plan allemand pourrait voir le soutien d’autres pays.

Tous les utilisateurs d’Android et d’iPhone en bénéficieront, pas seulement l’UE

Il est également vrai que l’Allemagne se prépare aux élections de cette année. La chancelière Angela Merkel se retire après avoir dirigé le pays pendant 16 années consécutives. C’est-à-dire que le projet d’imposer sept ans de mises à jour de sécurité sur Android et iPhone est exactement le genre de promesse qui pourrait influencer certains électeurs dans une direction particulière.

D’autre part, l’UE devrait adopter la politique de cinq ans d’ici 2023, selon un rapport Heise. Tout mandat nécessitant une période minimale de mises à jour logicielles dans la région aurait un impact sur le monde entier. En effet, Apple et Google concevront iOS et Android de manière à ce que le système d’exploitation prenne en charge plusieurs années de mises à jour, selon les besoins à divers endroits. Et les mêmes systèmes d’exploitation alimenteront les smartphones et les tablettes vendus partout dans le monde, pas seulement dans l’UE.