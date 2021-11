L’Allemagne affrontera l’Angleterre en match amical de mars dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde

Ce n’est peut-être pas seulement le Bayern Munich qui jouera de gros matchs en mars.

Selon Sport Bild, tel que retranscrit par @iMiaSanMia sur Twitter, l’Allemagne affrontera l’Angleterre lors d’un match amical international en Angleterre à un moment donné en mars de l’année prochaine dans le cadre de ses préparatifs pour la Coupe du monde 2022. Il est également suggéré que la DFB essaie d’aligner un autre adversaire sur le sol allemand si les restrictions ne l’interdisent pas à l’époque et que l’Afrique du Sud serait l’un des candidats.

Dans l’état actuel des choses, l’équipe Die Mannschaft de Hansi Flick s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec deux qualifications à disputer et elle n’a rien officiellement à son programme pour l’année prochaine, mais un match revanche contre l’Angleterre de Gareth Southgate serait certainement le plus difficile de Flick test depuis le remplacement de Joachim Low, quoique amical.

Malheureusement, la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c’était lors des Championnats d’Europe de l’été dernier en huitièmes de finale au stade de Wembley à Londres, en Angleterre. Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane ont permis aux Three Lions de se qualifier pour le tour suivant, mais les fans allemands auront toujours CETTE Thomas Muller manque dès la seconde mi-temps ancré dans leurs mémoires. L’Angleterre a sans doute eu la chance d’avoir presque tous ses matches d’Euro à Wembley, à l’exception de son match de quart de finale contre l’Ukraine à Rome, bien que l’Allemagne ait joué trois de ses matches à une capacité réduite à l’Allianz Arena.

Avec la forme dans laquelle se trouvent les deux nations, elles se rencontreront à un moment parfait, pour ce que ça vaut. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent arriver d’ici mars, mais les Three Lions de Southgate sortent d’une campagne de qualification pour la Coupe du monde invaincue, avec leur seul défaut sous la forme d’un match nul 1-1 décevant contre la Hongrie à Wembley le mois dernier. Depuis que Flick a pris en charge l’Allemagne, ils ont remporté leurs sept qualifications, battant leurs adversaires 31-2. Le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Roumanie, l’Islande et l’Arménie ne sont pas ce que vous appelleriez des adversaires difficiles, mais on ne peut nier la marque de football Flick que joue l’Allemagne en ce moment.

Le concours de mars, bien qu’il s’agisse d’un match amical, sera certainement un affrontement de titans du football qui sont à la fois en pleine forme et seront bien préparés pour la tâche à accomplir.