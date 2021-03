L’Allemagne annule de manière préventive l’utilisation du vaccin AstraZeneca et la France le suspend pendant un jour

L’Allemagne a suspendu à titre préventif vaccination contre le coronavirus avec la formule de AstraZeneca après la détection de plusieurs cas de thrombose, selon le ministère de la Santé rapporté ce lundi.

Le gouvernement allemand suit donc la recommandation de l’Institut Paul Ehrlich (PEI), compétent en la matière, qui considère que il est nécessaire de vérifier la relation potentielle entre ce vaccin et les nouveaux cas de thrombose enregistrés en Europe après son inoculation.

Le ministère de la Santé a précisé que ce sera en tout état de cause l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui décidera en dernier ressort « si ces nouvelles informations affectent l’autorisation du vaccin et de quelle manière « .

L’Allemagne rejoint plusieurs pays européens dans sa paralysie

L’Allemagne s’associe ainsi à la décision d’arrêter l’utilisation du vaccin AstraZeneca dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, comme elle l’a fait ces derniers jours Les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark, la Norvège et l’Islande entièrement et, pour certains lots, l’Italie et l’Autriche.

L’EMA a identifié jusqu’à présent une trentaine de cas de thrombose suite à une dose du vaccin AstraZeneca. Au total, certains cinq millions de doses.

L’EMA a souligné que le taux de cas de thrombose parmi les personnes vaccinées « n’est pas supérieure à celle de la population dans son ensemble « , mais il a ajouté qu’il est nécessaire d’analyser en détail ce qui s’est passé.

AstraZeneca étendu pour tous les âges

La formule d’AstraZeneca, alourdie d’emblée par des doutes sur son efficacité et ses éventuels effets secondaires, est la troisième autorisée dans l’UE, derrière celles de BioNTech / Pfizer et Moderna.

Suite à son autorisation dans l’UE, le gouvernement allemand – suivant les indications de l’Île-du-Prince-Édouard – a recommandé d’utiliser AstraZeneca uniquement pour les personnes de entre 18 et 64 ans, considérant que des tests insuffisants ont été effectués sur des personnes âgées.

Récemment, et dans le but d’accélérer la campagne de vaccination, le gouvernement fédéral et les États fédérés ont plaidé pour l’élimination de cette restriction et utiliser AstraZeneca sur l’ensemble de la population, tout comme les deux autres vaccins contre le coronavirus.

La France le suspend également « jusqu’à demain après-midi »

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi que La France suspend temporairement l’utilisation du vaccin Astrazeneca, en attente de recevoir l’avis ce mardi de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

« Nous le suspendrons jusqu’à demain après-midi », a-t-il déclaré lors d’une conférence conjointe avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avec qui il a tenu le XXVI sommet bilatéral entre les deux pays dans la ville française de Montauban.

Macron a précisé que la décision, qui fait suite à celle prise ce lundi par d’autres pays européens, comme l’Allemagne ou l’Italie, a été prise sur recommandation et en lien avec les autorités sanitaires françaises.

Différents pays européens ont identifié des cas de thrombose parmi les personnes vaccinées avec cette formule et enquêtent sur s’il existe une relation de cause à effet.