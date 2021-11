L’Allemagne attise la fureur de Poutine et SUSPEND le gazoduc russe dans le contexte de la crise énergétique de l’UE | Sciences | Nouvelles

Russie : Sir Gerald Howarth met en garde contre le risque d' »erreur de calcul »

Le nouveau gazoduc russe Nord Stream 2 devait transporter du gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine. M. Poutine attendait depuis des mois l’achèvement du gazoduc en septembre et a été accusé d’avoir utilisé le gazoduc comme « arme géopolitique » après avoir diminué les approvisionnements en gaz d’autres gazoducs pour accélérer le processus de certification. La décision d’ordonner à Gazprom de réduire le débit de gaz de son vaste réseau d’autres gazoducs avait fait monter en flèche les prix de gros du gaz à travers l’Europe et aggraver encore la crise énergétique.

L’Allemagne a risqué de nouvelles relations antagoniques (Image: GETTY)

Mais au lieu d’accélérer l’approbation, l’Allemagne a riposté en suspendant la procédure de certification de Nord Stream 2.

Après un examen rigoureux de la documentation, la Bundesnetzagentur a décidé qu’il ne serait possible de certifier un opérateur du gazoduc Nord Stream 2 que si cet opérateur était organisé sous une forme juridique de droit allemand.

Nord Stream 2 AG, basée à Zoug (Suisse), adossée à la compagnie gazière russe Gazprom, a décidé de ne pas modifier sa forme juridique actuelle mais de fonder une filiale de droit allemand pour ne gérer que la partie allemande du gazoduc.

Cela signifie que la filiale deviendra propriétaire et exploitant de la partie allemande du gazoduc.

La filiale doit alors satisfaire aux exigences d’un opérateur de transport indépendant qui sont énoncées dans la loi allemande sur l’industrie de l’énergie.

C’est une décision qui va probablement exaspérer M. Poutine, car le resserrement du gaz du président russe visait à essayer d’éviter que la loi de l’UE ne soit abrogée sur Nord Stream 2.

Mais maintenant, si l’approbation commence, le pipeline devra se conformer à la loi allemande.

Les régulateurs allemands ont déclaré que Nord Stream 2 ne respectait pas les lois allemandes et européennes exigeant que les exploitants de pipelines soient détenus séparément des fournisseurs d’énergie, ce que M. Poutine aurait pensé pouvoir être écarté s’il coupait l’approvisionnement en gaz.

Alors que les régulateurs disent que cela est « temporaire » et semble être une décision technique plutôt que politique, la Bundesnetzagentur affirme qu’elle serait toujours en mesure de terminer le processus de certification d’ici la date limite de janvier.

Mais comme M. Poutine a fait pression pour que la certification entre en vigueur rapidement, il ne sera probablement pas très satisfait.

Cette décision intervient alors que les tensions entre l’UE et la Russie atteignent un point d’ébullition.

Non seulement la crise du gaz alimente une réaction contre le président russe du reste du bloc, mais les plaintes de ses voisins voisins ukrainiens sont particulièrement nombreuses.

L’Ukraine supplie depuis longtemps la communauté internationale d’intervenir et d’imposer des sanctions sur le pipeline.

Le PDG du géant gazier ukrainien Naftogaz, Yuriy Vitrenko, a déclaré : « Une déclaration conjointe des États-Unis et de l’Allemagne a déclaré que si le Kremlin utilisait le gaz comme arme, il y aurait une réponse appropriée.

« »Nous attendons maintenant l’imposition de sanctions à une filiale à 100% de Gazprom, l’opérateur de Nord Stream 2. »

Mais alors que les États-Unis sont restés silencieux depuis que le président a levé les sanctions en mai, la tension n’a fait qu’augmenter.

Et maintenant, il y a des rapports selon lesquels la Russie a envoyé près de 100 000 soldats à la frontière russo-ukrainienne.

Si cela ne suffit pas, il y a une crise des migrants en Europe de l’Est dans laquelle il est également accusé d’avoir joué un rôle.

Des milliers de migrants s’entassent aux frontières de la Pologne, de la Lettonie et de la Lituanie après avoir traversé illégalement la Biélorussie, proche alliée de la Russie.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a averti : « Cette attaque menée par Loukachenko a son cerveau à Moscou, le cerveau est le président Poutine. »

Anders Aslund, auteur de « Russia’s copain capitalism » a écrit sur Twitter : « Le Kremlin est en train de déclencher une tempête parfaite en Europe de l’Est à l’approche de l’hiver.

« L’Occident, l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis doivent agir avec acharnement et rapidité. »