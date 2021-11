L’Allemagne au bord du verrouillage total alors que la dernière vague est la pire des horreurs « Jabbed, Gued or dead » | Monde | Nouvelles

L’Allemagne est confrontée à la terrible nouvelle qu’elle pourrait nécessiter des fermetures et des restrictions supplémentaires à l’approche de l’hiver, car de nouvelles variantes de coronavirus dominent le pays, ce qui a causé plus d’infections. Environ 68% de la population est entièrement vaccinée, l’une des plus faibles d’Europe, alors que les dirigeants allemands, dont la chancelière sortante Angela Merkel, appellent à de nouvelles restrictions pour freiner l’augmentation des cas. Le ministre de la Santé Jens Spahn a émis le terrible avertissement selon lequel les Allemands seraient soit « vaccinés, guéris ou morts » après l’hiver, déclarant que c’était la « réalité » pour des millions de personnes.

S’exprimant lors d’une conférence de presse allemande, M. Spahn a donné son évaluation de la situation du COVID-19 en Allemagne et a mis certains en colère pour ses opinions « cyniques ».

Il a déclaré aux journalistes: « Probablement d’ici la fin de cet hiver, à peu près tout le monde en Allemagne – comme on l’a parfois dit avec cynisme – sera vacciné, guéri ou mort.

« Mais c’est vraiment le cas : avec la variante très contagieuse Delta, il est très, très probable que toute personne non vaccinée soit infectée au cours des prochains mois et manque de protection.

« À cet égard, l’immunité est toujours obtenue, la question est seulement de savoir si c’est par vaccination ou par infection. Et nous recommandons clairement la vaccination. »

Les chiffres officiels suggèrent qu’environ 30 000 nouveaux cas de coronavirus se sont produits sur une période de 24 heures en Allemagne.

Le professeur de pharmacie clinique, Thorsten Lehr, a déclaré à DW News qu’il pensait que l’Allemagne pourrait probablement entrer dans un autre verrouillage.

Il a expliqué: « Donc, les chiffres augmentent et nos calculs disent que si rien ne se passe, nous serions confrontés aux incidences hebdomadaires d’ici la fin du mois, ce qui serait bien au-dessus de 400 000 et plus dans la région de 500 000.

« La situation a changé par rapport à l’année dernière, nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle variante de préoccupation.

« La variante Delta a donc un taux de reproduction beaucoup plus élevé, elle a donc doublé [in infectability] cela veut donc dire qu’en réalité une personne infectée peut infecter six Personnes en bonne santé, vaccinées ou non vaccinées alors qu’elle n’était que trois auparavant.

« Et cela signifie que vous avez une situation plus difficile … Je pense qu’avec ce virus hautement reproducteur et cette mutation, nous devrons vacciner davantage. »

Environ 99 000 personnes sont décédées en Allemagne des suites du coronavirus.

Des données récentes montrent que 46 558 infections sont signalées dans le pays chaque jour, avec un taux de 392 infections pour 100 000.

Jeudi, Angela Merkel et les chefs des 16 États allemands ont convenu d’introduire un mandat de vaccination pour les travailleurs des hôpitaux et des maisons de soins.

Le manque de vaccinations n’a pas été la seule raison pour laquelle les cas ont augmenté en Allemagne.

La variante la plus importante de l’Allemagne est la variante Delta, qui est une souche plus infectieuse du virus, et les scientifiques pensent avoir identifié une sous-variante encore plus infectieuse de la maladie appelée AY.4.2.

Cela survient alors que des émeutes et des manifestations ont éclaté en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et dans d’autres pays européens alors que les gouvernements imposent des règles plus strictes pour freiner la hausse.

En Autriche, les vaccinations sont désormais imposées par la loi, les personnes non vaccinées étant obligées de rester chez elles pour des raisons non essentielles.

L’hospitalité et d’autres lieux publics sont fermés aux non vaccinés, ce qui a provoqué un énorme tollé dans le pays.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a averti qu’il y avait des « nuages ​​d’orage » au-dessus de l’Europe à la suite de l’augmentation des cas de Covid, mais il semble que le gouvernement ne débatte pas encore de l’opportunité d’imposer de nouvelles restrictions.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a soutenu le programme de vaccination de rappel du Royaume-Uni pour aider la population à traverser l’hiver et le taux de vaccination déjà élevé – qui est d’environ 80%.

Les analystes ont également suggéré que l’assouplissement antérieur du verrouillage au Royaume-Uni a permis au pic d’infections d’être également plus précoce, ce qui signifie que les services de santé sont moins sollicités au fur et à mesure des mois d’hiver les plus chargés.