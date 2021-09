L’Allemagne aux prises avec des blessures et une maladie avant le match contre l’Arménie

Au lendemain de sa première victoire à la tête de l’Allemagne, le manager Hansi Flick fait déjà face à l’adversité.

Thomas Müller du Bayern Munich a été renvoyé chez lui plus tôt dans la semaine avec une blessure, mais il n’est pas seul. Robin Gosens a été touché lors du match contre le Liechtenstein, et maintenant Kai Havertz du Chelsea FC a des symptômes pseudo-grippaux.

Du côté positif, Manuel Neuer sera de retour dans l’équipe contre l’Arménie dimanche.

«Manuel Neuer a repris l’entraînement complet et est disponible demain. Robin Gosens va rater le match, mais va mieux. Kai Havertz a une légère grippe et nous devons attendre s’il peut jouer demain », a déclaré Flick, capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia.

Quant à savoir qui pourrait combler le vide à l’arrière gauche,

“Nous ne dévoilerons pas encore l’équipe. David Raum est le seul arrière gauche naturel, mais nous avons d’autres options et nous attendrons de voir », a déclaré Flick. «(L’Arménie) essaiera de nous presser au milieu de terrain, de jouer une transition rapide et de faire jouer ses quatre attaquants. (Henrikh) Mkhitaryan et (Sargis) Adamyan sont des joueurs rapides et techniquement bons, nous les connaissons depuis la Bundesliga. Nous avons besoin d’une bonne défense compacte.

Flick sait également que son équipe doit commencer à se solidifier et à s’améliorer, peu importe qui est sur le terrain.

“Bien sûr, nous ne pouvons pas nous contenter d’un 2-0 contre le Liechtenstein. Mais nous sommes au début d’un nouveau chemin ensemble, un nouveau coach, de nouvelles méthodes, donc nous avons besoin de temps. Mais les joueurs ont montré de bons signes et une volonté de mettre en œuvre les choses dont nous avons parlé », a déclaré Flick.