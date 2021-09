L’Allemagne cherche à s’appuyer sur les dernières performances de Leon Goretzka du Bayern Munich

in

La star du Bayern Munich, Leon Goretzka, pense être un acteur clé pour l’avenir de l’Allemagne et sait que le principal objectif de l’équipe doit être de s’évaluer quotidiennement et de trouver des moyens de s’améliorer.

« Les deux derniers matchs étaient très différents. Contre l’Arménie, nous avions plus d’espace que contre le Liechtenstein. Nous avons un plan pour demain et nous verrons comment les choses fonctionneront. Nous voulons confirmer nos performances précédentes », a déclaré Goretzka (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Nous nous concentrerons principalement sur nous-mêmes. Nous avons fait un bon pas en avant lors du dernier match. Nous voulons bâtir là-dessus. Ce soir, nous allons discuter en détail de la façon dont l’adversaire joue avec le ballon.

Une grande différence que Goretzka a remarquée jusqu’à présent lors de cette ronde de qualification est qu’il est beaucoup plus difficile de communiquer sur le terrain.

“Heureusement, les stades sont à nouveau pleins et bruyants, ce qui rend la communication sur le terrain un peu plus difficile”, a déclaré Goretzka. “Mais nous sommes heureux d’accepter cela et de commander une tisane le soir pour protéger nos cordes vocales.”