L’Allemagne continue de montrer son autorité

14/11/2021 à 20h47 CET

L’Allemagne de Hansi Flick continue sans céder le moins du monde. Ajoutez un total de sept victoires consécutives, tous avec le nouveau coach à la barre, son meilleur bilan depuis 2017 et le deuxième meilleur de son histoire, où se démarquent les 12 victoires entre 1979 et 1980.

Les Allemands, qui ont découvert avec une victoire (1-4) sur l’Arménie, ont confirmé leur candidature au titre à la Coupe du monde Qatar 2022. Malgré le mauvais rôle qu’ils ont joué lors du dernier Championnat d’Europe, l’émergence de jeunes talents, ainsi que l’expérience de joueurs comme Müller, Neuer ou Reus quittent l’Allemagne parmi les grands favoris.

7 – L’équipe nationale allemande a remporté ses sept derniers matchs d’affilée, sa plus longue série commune ce siècle (également sept en 2017), la dernière ayant une série de victoires plus longue en 1979 et 1980, en remportant 12 d’affilée. Redémarrez. #ARMGER pic.twitter.com/SsIwMewkVW – OptaFranz (@OptaFranz) 14 novembre 2021

L’équipe teutonique a atteint la première place du groupe avec une autorité pratiquement absolue : neuf victoires et une seule défaite dans les 10 tours de la phase de groupes. Ceux d’Hansi Flick ont ​​été la première équipe, au-delà de l’hôte qatarien, à obtenir le billet pour le grand événement international des sélections.

L’Allemagne, parmi les favoris

L’équipe allemande a clôturé sa phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 avec une victoire qui confirme son affiche préférée pour le titre. Sans être au même niveau que le Brésil de Tite ou la France de Didier Deschamps, les Allemands sont dans le second à côté de l’Italie, l’Angleterre ou l’Espagne.

Avec des noms propres comme ceux de Florian Wirtz, Jamal Musiala ou Karim Adeyemi, dans l’orbite du FC Barcelone, L’Allemagne est l’une des équipes avec le plus grand potentiel à court et moyen terme et une équipe qui pourrait à nouveau être sacrée championne du monde, ce qu’elle a déjà réalisé en 2014 lors de la Coupe du monde au Brésil..