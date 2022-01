La proposition de la Commission européenne a suscité de vives critiques de la part de l’Allemagne, son ministre de l’Environnement qualifiant le plan de « absolument faux ». La Commission fait valoir que le gaz naturel et l’énergie nucléaire sont un élément clé pour aider les pays à faible revenu à passer à une énergie plus propre comme l’énergie solaire et éolienne offshore. La proposition de la Commission dit: « Il est nécessaire de reconnaître que les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire peuvent contribuer à la décarbonisation de l’économie de l’Union »,

La taxonomie de l’UE pour les activités durables est un système de classification établi pour déterminer quels investissements sont écologiquement durables.

Ce système a été créé dans le sillage du Green Deal européen en juillet 2020 et a été conçu pour aider à prévenir le « greenwashing » entre différents investissements.

Selon ., le projet de proposition qualifierait les investissements dans les centrales nucléaires de verts si le projet dispose d’un plan, de fonds et d’un site pour éliminer en toute sécurité les déchets radioactifs.

Pour être considérées comme vertes, les nouvelles centrales nucléaires doivent obtenir des permis de construire avant 2045.

La Commission imposerait également des restrictions aux usines à gaz, notamment en maintenant une limite de la quantité de dioxyde de carbone libérée par kilowattheure d’énergie produite.

Pendant un certain temps, la décision d’inclure le nucléaire dans cette liste a été controversée, un certain nombre de pays européens s’opposant avec véhémence à la classification du nucléaire comme « vert ».

La France est à la tête d’un groupe de douze pays qui soutiennent l’inclusion de l’énergie nucléaire dans une taxonomie verte.

La France dépend fortement de l’énergie nucléaire, car elle produit 70 % de son électricité. Cependant, il vise à réduire ce chiffre de moitié au cours des 15 prochaines années.

