L’Allemagne devrait-elle lancer Timo Werner contre Serge Gnabry contre la France ?

Dans une chronique pour le magazine kicker, la légende du Bayern Munich Lothar Matthäus a récemment révélé son “équipe de rêve” allemande qui devrait s’aligner pour le choc de l’Euro 2020 contre la France, favorite de la compétition.

Matthäus déclare que le Bundestrainer Joachim Löw devrait décider de son système match par match, plutôt que de jouer un onze de départ fixe tout au long du tournoi. Le trio de Matthias Ginter, “l’organisateur défensif” Mats Hummels et Antoine Rüdiger, flanqué des arrières latéraux Joshua Kimmich et Robin Gosens reste la solution idéale pour annuler l’attaque française composée de Kylian Mbappé et co.

Avec Leon Goretzka apparemment hors du jeu, le double pivot d’İlkay Gündoğan et de Toni Kroos du Real Madrid est le choix évident au milieu de terrain.

Photo de Maja Hitij/.

En attaque, le “talent du siècle” de Matthäus, Kai Havertz, est le candidat préféré pour le poste de milieu offensif gauche, car le joueur de 22 ans est plein de confiance après avoir remporté l’UEFA Champions League avec Chelsea. Du côté droit, le joueur de 60 ans a déclaré que c’était “Müller ou personne”. #MullerMafia

Matthäus estime cependant que ce devrait être Timo Werner en tête pour Die Mannschaft, à la place de Serge Gnabry. Selon Der Panzer :

Avec un tempo plus élevé, il (Werner) se déplace plus souvent vers les ailes et crée des lacunes. Le français orienté offensivement laissera des espaces pour les avances de Werner.

Bien que les deux attaquants ne fonctionnent pas comme des « hommes cibles », Werner peut certainement réussir à créer de l’espace pour ses coéquipiers en étirant la défense de l’adversaire avec ses courses en diagonale vers des zones plus larges. Dans ce cas, les attaquants de soutien Thomas Müller et Havertz pourraient s’épanouir en exploitant ces écarts et, par la suite, se placer dans des positions dangereuses pour marquer des buts dans la surface.

Selon vous, qui devrait commencer contre la France ?