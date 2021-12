L’Allemagne « essaie de transformer l’UE en Quatrième Reich » – un politicien polonais suscite la fureur de ses allégations | Monde | Des nouvelles

Ursula von der Leyen « préoccupée » par la décision de justice polonaise

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS) s’est déchaîné après que le bloc a confirmé qu’il engageait une action en justice en réponse aux décisions du tribunal constitutionnel du pays contestant la primauté du droit de l’UE sur le droit national. La décision de la Commission européenne, dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, est une escalade d’un différend avec Varsovie sur l’État de droit qui a commencé lorsque l’eurosceptique PiS est arrivé au pouvoir en 2015.

M. Kaczynski, qui est également l’un des quatre vice-premiers ministres polonais, a ajouté : » Si nous, les Polonais, étions d’accord avec ce type de soumission moderne, nous serions dégradés de différentes manières.

« La Cour de justice de l’Union européenne est le principal outil utilisé dans cette action.

Ses propos feront sourciller car ils font indirectement référence au Troisième Reich – en d’autres termes, à l’Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler.

Ursula von der Leyen et Jaroslaw Kaczynski (Image : GETTY)

Drapeaux de l’UE lors d’une récente manifestation en Pologne contre une loi controversée sur les médias (Image : GETTY)

S’exprimant plus tôt dans la semaine, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, également membre du PiS, a également déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la position de la Commission européenne, accusant Bruxelles d’avoir mal interprété les pouvoirs qui lui sont conférés.

Il a ajouté : « Je pense que de plus en plus d’États membres de l’Union européenne voient qu’il doit y avoir une limite aux compétences de l’UE. »

Un communiqué publié mercredi par le gouvernement polonais a déclaré : « La Commission considère que ces décisions du Tribunal constitutionnel violent les principes généraux d’autonomie, de primauté, d’efficacité et d’application uniforme du droit de l’Union et de l’effet obligatoire des décisions de la Cour. de la justice de l’Union européenne.

JUST IN: Brexit LIVE – Percée de la pêche alors que la ville britannique s’apprête à prospérer

Mateusz Morawiecki et Jaroslaw Kaczynski (Image : GETTY)

L’affrontement a retardé le déblocage de milliards d’euros des fonds de relance de l’UE en faveur de la Pologne, car la Commission affirme que les tribunaux polonais ne sont pas indépendants de l’influence politique, ce qui signifie que les fonds ne sont pas protégés contre les abus.

La Commission a déclaré qu’elle lançait également les mesures d’infraction parce que les décisions du tribunal constitutionnel polonais privaient les personnes cherchant à saisir les tribunaux polonais du droit à une protection juridictionnelle effective énoncé dans les traités de l’UE.

Il a ajouté : « Enfin, la Commission a de sérieux doutes sur l’indépendance et l’impartialité du Tribunal constitutionnel et considère qu’il ne répond plus aux exigences d’un tribunal précédemment institué par la loi.

A NE PAS MANQUER

Poutine émet une nouvelle série de demandes alors que les craintes d’invasion montent en flèche [INSIGHT]

Les craintes ont fait que Liz Truss n’était « pas prête » à déclencher l’article 16 [REVEAL]

Truss dans l’épreuve de force du Brexit alors que l’UE menace de trahir 80 milliards de livres sterling [COMMENT]

Janusz Kowalski est un député polonais (Image : Janusz Kowalski)

La Pologne a rejoint l’UE en 2004 (Image: GETTY)

La Pologne, qui a rejoint l’UE en 2004, dispose de deux mois pour répondre à la lettre de mise en demeure envoyée mercredi.

Si la Commission n’est pas satisfaite de la réponse de Varsovie, elle peut envoyer à la Pologne un avis motivé lui demandant de se conformer au droit de l’UE, toujours avec un délai de réponse de deux mois.

Après cela, la Commission peut poursuivre la Pologne devant la Cour de justice européenne, qui peut imposer des amendes quotidiennes à Varsovie jusqu’à ce qu’elle se conforme.

Fiche d’information de Mateusz Morawiecki (Image : Express)

Il a déjà infligé de telles amendes quotidiennes à la Pologne dans deux autres affaires, qui s’élèvent désormais à 1,5 million d’euros (1,70 million de dollars) par jour.

S’exprimant en mars, parlant d’un soi-disant Polexit dans l’air, Janusz Kowalski, un ancien membre du PiS qui représente désormais le parti Solidarna Polska, a déclaré à Express.co.uk que la position de l’UE alimentait l’euroscepticisme dans son pays.

Il a expliqué : « Aujourd’hui, l’UE est dirigée par Berlin. Il ne respecte pas les traités de l’UE et traite la Pologne comme une colonie – il veut lui retirer la souveraineté.

Cour européenne de justice de Luxembourg (Image : GETTY)

« La Pologne perd des milliards d’euros pour mettre en œuvre la politique climatique de l’UE.

« La Pologne doit analyser l’expérience du Royaume-Uni avec le Brexit.

« Un référendum sur le retrait de la Pologne de l’UE ne peut être exclu au cours de cette décennie si la Pologne continue d’être attaquée par l’UE bureaucratique et idéologique.

« Aujourd’hui, l’UE ne remplit pas ses tâches économiques fondamentales et se concentre sur la rupture des traités, la mise en œuvre d’un programme idéologique et la suppression de la souveraineté de ses États membres. »