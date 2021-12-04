L’ALLEMAGNE EST ARRÊTÉE POUR DE NOUVEAUX VERROUILLAGES AINSI QUE DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES : CE SERA INTÉRESSANT !

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :
L’INTÉRÊT OUVERT DE L’OR COMEX ET DE L’ARGENT COMEX S’EFFONDRE COMPLÈTEMENT ALORS QUE LES BANQUIERS COUVRENT LEUR COURT AVANT BÂLE III // L’OR FERME DE 20,35 $ À 782,30 $ // L’ARGENT AVANCE DE 21 CENTS À 22,51 $ / L’OR COMEX À 97,9 TONNES APRÈS UN JUMP DE 750 000 OZ/QUEUE SILVER OZ STANDING REVIENT À 45 MILLIONS OZ COMME NOUS AVONS 185 000 EFP À LONDRES // MISES À JOUR COVID/MISE À JOUR DES VACCINS : TRAGIQUEMENT, NOUS RAPPORTONS SUR DEUX DÉCÈS D’ENFANTS DUS À LA VACCINATION// L’ALLEMAGNE EST FIXÉE POUR DE NOUVEAUX VERROUILLAGES AINSI QU’OBLIGATOIREMENT : INTÉRESSANT ! // LA CHINE PRÊTE À BLOQUER LA DISTRIBUTION DE TERRES RARES // DES CAS EN AFRIQUE DU SUD ÉTRANGEMENT QUADRUPLE MALGRE QUE C’EST DES MOIS D’ÉTÉ POUR EUX// LE RAPPORT SUR L’EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS ASSEZ MAUVAISE EN RAISON D’UN ARRÊT DES RÉVISIONS..CEPENDANT LE MOIS PROCHAIN IL CONTINUERA// HISTOIRES DE MARAIS POUR VOUS CE SOIR
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OR : 1782,60 $ UP 20,35 $ La cotation est le prix au comptant de Londres
Argent : 22,51 $ UP21 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)
Or 1783,45 $
argent : 22,54 $