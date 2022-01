L’Allemagne est « isolée » dans l’UE alors que Macron prend le contrôle et rejette les propositions de Scholz | Sciences | Des nouvelles

Le projet de la Commission européenne d’inclure l’énergie nucléaire dans la taxonomie verte a suscité de vives critiques de la part de l’Allemagne, son ministre de l’Environnement qualifiant le plan de « absolument faux ». La Commission fait valoir que le gaz naturel et l’énergie nucléaire sont un élément clé pour aider les pays à faible revenu à passer à une énergie plus propre comme l’énergie solaire et éolienne offshore.

Cela survient alors que M. Macron a pris la présidence du bloc.

Selon Bojan Pancevski, auteur et correspondant allemand, Olaf Scholz s’est retrouvé seul dans l’UE alors que le bloc s’est rangé du côté des propositions du président français Emmanuel Macron d’inclure l’énergie nucléaire dans la taxonomie.

Lors du débat sur l’énergie nucléaire, la France a dirigé un groupe de 12 pays qui ont soutenu l’inclusion de l’énergie nucléaire dans le cadre d’une taxonomie verte.

Sur Twitter, il a déclaré : « L’Allemagne se retrouve exceptionnellement isolée dans l’UE après que le bloc s’est aligné sur le consensus scientifique et veut déclarer le nucléaire utile à la lutte contre le changement climatique – tout comme l’Allemagne ferme ses dernières centrales nucléaires et les prix de l’énergie explosent.

« Le gouvernement allemand doit maintenant aller à l’encontre du consensus européen, également parce qu’il inclut les Verts, un parti enraciné dans le mouvement antinucléaire.

« Les fondamentaux verts ont été secoués récemment avec la renaissance nucléaire et l’avènement des vaccins gentech COVID-19.

M. Panceveski a poursuivi en reprochant à l’Allemagne » d’aller à l’encontre du consensus scientifique » et de ne pas avoir atteint ses objectifs d’émissions après avoir abandonné l’énergie nucléaire.

L’Allemagne a été accusée de se rendre trop dépendante du gaz naturel russe importé, au moment où Moscou menace d’envahir l’Ukraine.

LIRE LA SUITE: Biden prend le dessus sur l’UE suite à la violation de « l’accord » sur la liaison gazière russe

Il les a en outre critiqués pour avoir travaillé avec la Russie pour construire le gazoduc Nord Stream 2, doublera les importations directes de gaz russe,

M. Panceveski a déclaré: « Le sentiment anti-nucléaire fait partie du discours national en Allemagne et en Autriche, où le changement climatique est souvent signalé avec un degré de mysticisme tandis que les anti-sciences frauduleuses comme l’homéopathie sont couvertes par les assurances médicales. »

L’Autriche est même allée jusqu’à menacer de poursuivre la Commission devant la Cour de justice de l’UE si elle allait de l’avant avec la décision.

Il a poursuivi : « Pour ces raisons, l’Allemagne a tenté de convaincre l’UE de suivre sa « transformation énergétique » antinucléaire (comme ils l’appellent ici), mais après que cette politique a échoué, l’UE, sous la direction française, va maintenant dans le direction opposée.

A NE PAS MANQUER :

Alerte Omicron émise en tant que «complications d’organes» liées à Covid [REVEAL]

L’UE « somnambule » dans la crise énergétique de Poutine [INSIGHT]

Les scientifiques avertissent que les tempêtes solaires peuvent menacer la vie sur Terre [SPOTLIGHT]

« En Allemagne, beaucoup disent que le virage nucléaire de l’UE est motivé par la volonté française de dynamiser son industrie nucléaire.

« Pourtant, la France peut atteindre ses objectifs climatiques, et l’Allemagne n’est même pas proche. »

La France dépend fortement de l’énergie nucléaire, car elle produit 70 % de son électricité. Cependant, il vise à réduire ce chiffre de moitié au cours des 15 prochaines années.

« Pendant ce temps, même des idéologues verts vétérans tels que James Lovelock ont ​​longtemps fait pression pour le nucléaire, ainsi que des scientifiques pionniers du climat comme James Hansen, etc.

« Malgré tout ce qui précède : l’Allemagne importe en fait de l’énergie nucléaire de France et de Tchéquie, mais peu de gens ici semblent particulièrement gênés par cette pratique qui est largement absente du débat public. »