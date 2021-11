L’Allemagne et la Croatie entrent dans l’histoire

11/12/2021 à 20:23 CET

L’Allemagne de Hansi Flick est ressortie avec une nouvelle victoire scandaleuse (9-0) contre le Liechtenstein lors de l’avant-dernière journée de la phase de groupes en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Bien qu’étant déjà classé et le premier à l’obtenir, les Allemands n’ont pas baissé le niveau compétitif et ont complété le deuxième plus grand nombre de buts, juste derrière (12) de Chypre en 1969.

Les Allemands, qui ont entamé une nouvelle étape après le départ de Joachim Löw, sont l’un des grands rivaux à battre lors de la prochaine épreuve de Coupe du monde malgré la mauvaise image affichée lors du dernier Championnat d’Europe. Contre les Liechtensteinois, les buteurs du match étaient Gündogan, Sané (2), Marco Reus, Müller (2) et Ridle Baku, ainsi que Kaufmann et Göppel dans leur propre but..

& blacksquare; ️ L’Allemagne a marqué 9 buts dans un match de Playoff pour la 2ème fois de son histoire (elle en a marqué 12 contre Chypre il y a plus de 50 ans).

& blacksquare; ️ La Croatie a marqué 7 buts lors d’un match de Playoff pour la 1ère fois de son histoire. Nous analysons tout en DIRECT : https://t.co/A8bGVkQkLz pic.twitter.com/cg8d9EW2Xv – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 11 novembre 2021

Les Balkans, pour leur part, se sont également montrés avec un large score (1-7) contre Malte pour certifier la plus grande victoire de leur histoire dans les phases de qualification de la Coupe du monde.. Dans ce cas, l’actuel vice-champion du monde a confirmé directement ses options de qualification : actuellement deuxième classé, CRoatia sera au Qatar 2022 s’il bat la Russie lors de la dernière journée du groupe H. Les buteurs contre l’équipe de Malte ont été Perisic, Caleta-Car, Pasalic, Modric, Majer (2) et Kramaric.

L’Allemagne, parmi les grands favoris au Qatar 2022

L’équipe allemande est l’un des candidats les plus sérieux à la Coupe du monde qui se tiendra en 2022 au Qatar. Bien que n’étant pas dans la première étape, où se démarquent la France et le Brésil, deux des équipes les plus autoritaires et les plus talentueuses de leurs rangs, celles de Hansi Flick restent dans une seconde à côté de l’Angleterre, l’Italie, l’Argentine ou l’Espagne..

Les Allemands, champions de l’édition 2014 avec un but solitaire de Mario Götze contre l’équipe d’albiceleste de Leo Messi, connaissent une série de changements et de rajeunissement dans leurs effectifs : des noms comme ceux de Karim Adeyemi, Florian Wirtz ou Jamal Musiala ont commencé à montrer la tête pour rester.