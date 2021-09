L’Allemagne exhorte l’UE à exiger 7 ans de mises à jour et de réparations pour les appareils iOS

Les fabricants de smartphones comme Apple et Google devraient être tenus de fournir des mises à jour de sécurité et des pièces de rechange pour leurs appareils mobiles pendant au moins sept ans, selon les nouvelles propositions de responsabilité environnementale du gouvernement allemand à l’Union européenne (via Heise Online).



La Commission européenne a récemment proposé que les fabricants d’appareils mobiles fournissent des mises à jour logicielles et des pièces détachées pendant cinq ans, les pièces détachées pour tablettes étant disponibles pendant six ans. Il veut également obliger les fabricants à publier les prix des pièces détachées et s’assurer qu’ils n’augmentent pas, et livrer lesdites pièces dans un délai maximum de cinq jours ouvrés.

Cependant, l’Allemagne souhaite que l’UE aille plus loin en exigeant sept ans de mises à jour et de disponibilité des pièces de rechange. En outre, il souhaite que les fabricants proposent des pièces détachées à “un prix raisonnable” et une livraison plus rapide des pièces détachées, un point qu’il souhaite approfondir avec la Commission.

Le gouvernement allemand soutient également les efforts de la Commission européenne pour introduire des règles d’écoconception, notamment une étiquette énergétique et un indice de réparabilité pour les smartphones et les tablettes. La production des équipements représente la majorité des émissions de gaz à effet de serre, selon la CE, et seule une partie des matières premières peut être récupérée lors du recyclage.

La DigitalEurope Industry Association, représentant des fabricants comme Apple, Samsung et Huawei, estime que les propositions de la Commission vont trop loin et ont suggéré que les fabricants fournissent des mises à jour de sécurité pendant trois ans et des mises à jour du système d’exploitation pendant deux ans.

L’association estime également qu’elle ne devrait être tenue de proposer aux consommateurs que des batteries et des écrans de remplacement, car ces pièces ont le taux de défaillance le plus élevé. En revanche, les composants tels que les capteurs de caméra, les microphones et les connecteurs « échouent rarement » et ne devraient donc pas relever du mandat.

À la suite de négociations supplémentaires entre toutes les parties concernées, l’Union européenne prévoit de présenter les propositions d’ici 2023.

Apple a souvent été critiqué pour des prix de réparation disproportionnés, tels que les frais de 79 $ pour entretenir le HomePod mini à 99 $, ainsi que des limites arbitraires sur les réparations, telles que l’interdiction de réparer l’appareil photo de l’iPhone 12 sans accès à l’application de configuration système liée au cloud d’Apple. .

L’année dernière, le Parlement européen a voté en faveur des recommandations du Comité de l’UE sur le “Droit à la réparation”, y compris un système d’étiquetage obligatoire sur l’électronique grand public pour fournir des informations explicites sur la réparabilité et la durée de vie des produits.