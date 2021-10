L’Allemagne fait match nul contre le Danemark, l’Espagne et la Finlande lors de l’Euro féminin 2022

Le tirage au sort de l’Euro féminin 2022 a eu lieu à Manchester cette semaine, et les équipes qualifiées connaissent désormais leurs groupes. L’Allemagne, dirigée par un important contingent de joueurs du Bayern Munich, affrontera le Danemark, l’Espagne et la Finlande. C’est sans doute le groupe le plus difficile, et l’entraîneur-chef Martina Voss-Tecklenberg le sait.

« C’est un groupe difficile, nous avons de vrais tests devant nous », a déclaré Voss-Tecklenberg. « Le Danemark est vraiment en train de devenir une équipe, l’Espagne est une équipe incroyable et ses équipes de club se comportent également bien. La Finlande est un peu une quantité inconnue, mais elle a une mentalité brillante. »

L’Allemagne affrontera le Danemark et l’Espagne au stade communautaire de Brentford à Brentford et la Finlande au stade MK de Milton Keynes.

Le tournoi débutera le 6 juillet 2022 lorsque l’Angleterre affrontera l’Autriche à Old Trafford à Manchester, tandis que la finale aura lieu le 31 juillet au stade de Wembley.

groupe A

Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B

Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C

Pays-Bas, Suède, Russie, Suisse

Groupe D

France, Italie, Belgique, Islande