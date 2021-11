L’Allemagne forcera la vaccination des secteurs « sensibles »

18/11/2021 à 22:43 CET

.

Allemagne imposera la vaccination obligatoire aux professionnels des secteurs « sensibles », en tant que personnel médical ou en contact avec des personnes vulnérables, et restreindre l’accès à la vie publique aux personnes non vaccinées lorsque certains niveaux d’incidence et d’hospitalisations sont dépassés.

« Nous sommes dans un situation très grave« , a déclaré Merkel, après avoir admis qu' » il est absolument nécessaire d’agir » pour arrêter l’augmentation exponentielle des infections et avertir que tout cela ne serait pas nécessaire » si l’écart de vaccination n’était pas si grand « , faisant allusion au faible taux de citoyens immunisé.

La chancelière sortante Angela Merkel a annoncé jeudi un ensemble complet de mesures avec son successeur probable, le social-démocrate Olaf Scholz, après avoir rencontré les dirigeants régionaux et avant le alarme pour les enregistrements d’incidents successifs, qui s’élevait ce jeudi à 336,9 contaminations en sept jours pour 100 000 habitants.

Le taux d’hospitalisations en sept jours est de 5,15 pour 100 000 habitants et celui des citoyens avec le guide complet de vaccination est à 67,7%, l’un des niveaux les plus bas en Europe occidentale.

La mise en œuvre de ces mesures correspondra aux pouvoirs régionaux, parmi lesquels, a indiqué le premier ministre du ‘Land’ peuplé de Rhénanie du Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, il existe un consensus sur la nécessité d’adopter « des mesures plus drastiques« Tous les États fédérés ont demandé au gouvernement central de mettre en place le vaccin obligatoire pour les professionnels qui travaillent et sont en contact avec des personnes vulnérables – qu’elles soient malades ou âgées.

Jusqu’à présent, l’exécutif sortant de Merkel avait maintenu que le vaccin serait volontaire. Il doit maintenant préparer le projet de loi correspondant pour que cette mesure puisse être mise en œuvre, ce qui pourrait arriver d’ici décembre.

Le plan convenu entre le gouvernement fédéral, le sortant et le futur, et les pouvoirs régionaux comprend également une série de restrictions progressives, à l’échelle territoriale mais avec des paramètres communs, pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

Le premier niveau, lorsque le taux d’hospitalisation dépasse le niveau 3, comme c’est déjà le cas dans une partie du pays, impliquera que seuls les vaccinés ou guéris pourront accéder aux bars, restaurants et autres espaces publics fermés. A partir du niveau 6, ils seront tenus de présenter également un test négatif et, si le seuil du niveau 9 est franchi, des mesures plus drastiques seront prises, dont la fermeture partielle de la vie publique.

Merkel a admis qu' »elle aurait souhaité un catalogue plus large », faisant allusion au projet de loi approuvé ce jeudi par le Bundestag (Parlement fédéral), élaboré par le futur gouvernement Scholz avec des verts et des libéraux et qui envisage des mesures telles que la Obligation de présenter le certificat covid ou un test du jour en milieu de travail, ainsi qu’une recommandation de télétravail. « Nous sommes dans une situation un peu inhabituelle. Mais peu importe que ce soit le gouvernement en place ou celui qui se forme. Nous devons agir vite face à une évolution dramatique », a conclu la chancelière, dans le premier rencontre avec les « Länder » avec l’aide de Scholz, qui devrait subir sa séance d’investiture comme chancelier vers le 6 décembre.