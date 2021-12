L’Allemagne implose à cause du chaos des vaccins – Une guerre amère des mots éclate alors que les fournitures échouent | Politique | Nouvelles

Les vaccins obligatoires « économiquement catastrophiques », selon le député

Le nouveau chancelier, Olaf Scholz, s’est fixé un objectif de 30 millions de doses de vaccination d’ici Noël mardi. Pour atteindre cet objectif, il faudrait administrer chaque jour plus d’un million de doses. Jeudi, le ministère de la Santé a ensuite corrigé son engagement, arguant que les vaccins administrés à partir de la mi-novembre compteront pour les 30. Néanmoins, cela reste un objectif ambitieux.

La pression est énorme : la quatrième vague est la plus forte à ce jour, de nombreux hôpitaux sont surchargés au niveau régional, la protection vaccinale de la population diminue et le taux de vaccination rampe vers 70 pour cent depuis des mois.

Cela ne se passe pas bien lorsque des maires, des administrateurs de district ou des médecins à travers le pays se plaignent de manquer d’une grande quantité de doses de vaccins pour servir tous ceux qui veulent se faire vacciner.

La situation rappelle le chaos du début de la campagne de vaccination en mars, lorsque les groupes de population étaient prioritaires, qu’il y avait des problèmes de rendez-vous et que les médecins généralistes n’étaient pas autorisés à vacciner.

Même maintenant, il y a des rapports dans presque tous les journaux locaux de personnes déçues qui sont refoulées par les centres de vaccination ou qui n’obtiennent un rendez-vous qu’en janvier chez leur médecin généraliste.

Des problèmes de livraison ont été signalés dans dix États fédéraux.

« Il faut 14 jours avant que le vaccin n’arrive », soupire l’expert en santé du SPD Karl Lauterbach, lui-même médecin vaccinateur à Cologne, dans un entretien avec ZEIT ONLINE.

« Et il y en a toujours moins que ce qui a été commandé. »

En Bavière, durement touchée par la pandémie, le district de Rosenheim a annulé tous les rendez-vous de vaccination jusqu’à Noël pour de telles raisons.

L’Allemagne est dans le chaos au sujet des fournitures de vaccination (Image: GETTY)

Après que presque personne n’était intéressé à se faire vacciner pendant les mois d’été, selon le ministère fédéral de la Santé, jusqu’à 70 000 cabinets médicaux, médecins d’entreprise et cliniques, jusqu’à 400 autorités sanitaires et des centaines de centres de vaccination, dont certains ont été rouverts pressés, sont actuellement de nouveau vacciner.

Au centre de la logistique des vaccins se trouve la Bundeswehr, qui gère l’entrepôt central de vaccins du gouvernement fédéral en Basse-Saxe.

Les livraisons pour l’Allemagne convenues au niveau de l’UE y arrivent et sont distribuées aux Länder de là de manière militairement sécurisée. En attendant, il ne s’agit presque que du vaccin à ARNm de Moderna, car BioNTech doit être transporté à des températures particulièrement basses.

Les médecins commandent le vaccin dans les pharmacies, qui sont à leur tour fournies par les neuf grossistes pharmaceutiques allemands. Ils l’obtiennent de l’entrepôt central.

Les centres de vaccination mis en place par les autorités de l’Etat, en revanche, reçoivent les doses des administrations de l’Etat, qui à leur tour les reçoivent de l’entrepôt central. La clé de répartition a été déterminée par les ministres de la Santé en 2020 en fonction de la proportion de la population.

Quelque part dans cette chaîne d’approvisionnement, il y a un problème. Et dans une dispute à ce sujet, l’un pointe du doigt l’autre.

L’une des raisons objectives est probablement l’augmentation extrême de la demande depuis novembre : depuis que les percées en matière de vaccination sont en augmentation, des centaines de milliers de personnes reçoivent leurs injections de rappel chaque jour.

En raison de la réglementation 2G généralisée – devoir montrer que vous êtes soit vacciné, soit rétabli – le nombre de premières vaccinations augmente également à nouveau. Les commandes de vaccins BioNTech ont quadruplé en deux semaines.

Le ministère de la Santé de Bavière, qui souffre d’un manque de vaccins, est optimiste malgré la situation tendue : « L’une des raisons des goulots d’étranglement des livraisons est la forte augmentation de la demande de vaccins. Mais cela ne résout pas le problème.

Le ministère fédéral de la Santé souligne que suffisamment de doses de vaccins sont disponibles ou seront fournies. En regardant le détail des chiffres et des tableaux, la vue d’ensemble est rapidement perdue, on peut dire à peu près : le ministère n’a pu que déplacer certaines livraisons du vaccin compatible Booster Moderna pour 2022 à décembre, et BioNTech, qui a jusqu’à présent été le vaccin le plus utilisé en Allemagne, délivrera des doses plus tôt que prévu en décembre – mais pas avant la semaine d’après.

Et dans les semaines suivantes, il y aura en conséquence moins de BioNTech. Johnson & Johnson est actuellement peu utilisé en Allemagne, AstraZeneca ne joue plus aucun rôle.

Le ministère ne voit pas de problèmes fondamentaux.

La « coopération bien coordonnée » des fabricants, de l’entrepôt central des forces armées fédérales, ainsi que des grossistes pharmaceutiques et des pharmacies a « réussi globalement l’épreuve ».

Allemagne : Scholz dit que 30 millions de vaccinations seront effectuées d’ici Noël (Image : GETTY)

Le ministère considère que les causes de la pénurie de vaccins sont faites maison par les médecins et les centres de vaccination. « Si la commande n’est pas passée à temps, elle ne peut pas être servie en raison de la logistique. »

Les Länder protègent les centres de vaccination et pointent vers un niveau supérieur : « En particulier, les médecins résidents, mais aussi les centres de vaccination doivent pouvoir se fier au fait que le vaccin qui est commandé arrivera », exige la sénatrice berlinoise de la Santé Dilek. Kalayci.

Le ministère bavarois de la Santé précise également que les centres de vaccination « dépendent des montants mis à disposition par le gouvernement fédéral ».

Un goulot d’étranglement est le processus de commande, qui peut également dérouter les médecins. Selon l’Association nationale des médecins de l’assurance maladie légale, ils doivent commander dans les pharmacies deux semaines à l’avance : tout ce qui est commandé avant le mardi à midi arrivera le lundi de la semaine suivante. Le ministère de la Santé, quant à lui, précise sur demande que la livraison aura lieu le lundi de la semaine suivante. Le vaccin sera distribué « au besoin » et « le plus uniformément possible aux médecins vaccinateurs ».

Il n’y a pas de limite au montant qui peut être commandé, a écrit l’Association des médecins de l’assurance maladie légale à ses membres, mais « le gouvernement fédéral détermine la quantité de livraison ».

Les médecins découvrent ce qu’ils obtiennent réellement le mardi pendant la semaine entre le processus de commande et la livraison. Si le volume de livraison est insuffisant, les chirurgies doivent annuler les rendez-vous des patients ou les reporter. Des centres de vaccination comme celui de Rosenheim, qui n’a reçu récemment que 1 000 des 22 000 doses de BioNTech commandées, vont alors pratiquement devoir fermer.

Car le système est également plombé par le rationnement du vaccin populaire de BioNTech en plus.

La semaine dernière, près de 6,5 millions de doses ont été vaccinées dans tout le pays, la livraison de près de six millions de doses a été annoncée pour cette semaine – Moderna ne représente qu’un trentième de toutes les doses utilisées. Dans les semaines à venir, cependant, selon les rapports précédents, seule la moitié de BioNTech sera disponible.

C’est pourquoi il est désormais rationné : il existe actuellement « une quantité de commande maximale de 30 doses/semaine/vaccinateur résident », selon le ministère de la Santé.

Quiconque n’obtient pas BioNTech sera ensuite vacciné ou boosté avec l’abondant Moderna – un vaccin tout aussi efficace et sûr selon l’Institut Paul Ehrlich responsable des vaccins. Mais Moderna n’est actuellement pas recommandé pour les moins de 30 ans et la vaccination est également une question de jugement.

Cela a probablement intensifié la course aux centres de vaccination ces derniers jours, où – même en Saxe – des centaines de personnes font la queue depuis des heures. Parce que le temps requis pour chaque vaccination augmente également lorsque ceux qui souhaitent se faire vacciner apprennent qu’ils recevront Moderna au lieu de BioNTech – l’Association of Statutory Health Insurance Physicians parle d’un « besoin accru de conseils ».

Par conséquent, une multitude de facteurs, de mauvaises décisions et des goulots d’étranglement empêchent toute personne souhaitant se faire vacciner d’obtenir une dose rapidement.

L’expert en santé du SPD Lauterbach préconise d’analyser en profondeur les points faibles au lieu de se blâmer les uns les autres.

« Si on veut régler le problème, il faut d’abord faire table rase avec tous les acteurs du ministère, les médecins et les centres de vaccination afin d’identifier les points faibles », dit-il.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg