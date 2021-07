L’Allemagne met en garde contre un virus «plus dangereux que Covid» | Monde | Nouvelles

La plus grande clinique pour enfants d’Allemagne, l’hôpital Olga de la clinique de Stuttgart, a signalé une augmentation des maladies respiratoires et des infections à VRS au cours des deux dernières semaines. Le nombre d’enfants hospitalisés à cause d’une infection a maintenant presque doublé par rapport au taux saisonnier habituel.

Jan Steffen Jurgensen, président du conseil d’administration de la clinique de Stuttgart, a déclaré : « En saison, en été, moins d’enfants se rendent aux urgences pour enfants de l’hôpital Olga, généralement environ 70 par jour, dont seulement 20 % environ doivent normalement être admis en tant que patient hospitalisé.”

Cependant, plus récemment, l’hôpital a accueilli environ 130 enfants en une journée.

En plus de cela, trois enfants ont été traités la semaine dernière et la semaine précédente pour des infections graves au VRS.

Tobias Tenenbaum, président de la Société allemande des maladies infectieuses pédiatriques (DGPI), a ajouté aux commentaires de M. Jurgensen en déclarant que “le VRS est beaucoup plus dangereux que Covid-19, en particulier pour les jeunes enfants”.

L’assouplissement des restrictions de verrouillage signifie que les maladies infectieuses graves pourraient se propager beaucoup plus rapidement parmi la population.

Certaines de ces maladies sont déclenchées par le virus respiratoire syncytial (VRS).

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le VRS est un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume.

La plupart des gens se rétablissent en deux semaines, mais le virus peut être grave, en particulier chez les nourrissons et les personnes âgées.

En plus de cela, l’Institut Robert Koch (RKI) a averti que le public doit se préparer à une « apparition accrue de la maladie ».

Dans une publication récente intitulée « Préparation pour l’automne et l’hiver », le RKI a déclaré que les gens devraient s’attendre à une augmentation du Sars-Cov-2, de la grippe et du VRS en raison d’une immunité basale réduite.

L’institut a également suggéré que la survenue conjointe de ces maladies infectieuses pourrait entraîner un fardeau de santé important et que les options de prévention et d’approvisionnement devraient être commandées à temps.

La nouvelle survient après que le nombre de bébés et de jeunes enfants infectés par le virus RS a considérablement augmenté en Suisse, en Israël et aux États-Unis.

L’autorité sanitaire américaine CDC avait déjà envoyé un avertissement début juin, dans lequel elle indiquait une “activité inter-saisonnière des virus RS” accrue dans certains États du sud des États-Unis.

En Suisse, la situation est similaire avec la Société de pédiatrie enregistrant le plus grand nombre de cas à ce jour à Zurich.

Le nombre de cas en Suisse est passé à 90 en juin contre 10 en avril, selon le Service des maladies infectieuses et de l’hygiène hospitalière.

Les directives recommandent de protéger les enfants appartenant à des groupes à risque en prenant des mesures prophylactiques contre le VRS.

Il s’agit notamment de se laver les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes, d’éviter les contacts étroits tels que les baisers, les poignées de main et le partage de tasses et d’ustensiles de cuisine avec d’autres, et de nettoyer les surfaces fréquemment touchées telles que les poignées de porte et les appareils mobiles.

Les médecins ont également remarqué une augmentation des rhumes, mais ceux-ci sont généralement considérés comme une chose positive pour le système immunitaire.

Les enfants dont le système immunitaire était sollicité à un âge précoce, par exemple, souffrent moins d’allergies.

Actuellement, il n’existe pas de vaccin contre le VRS, mais des essais sont en cours avec quatre vaccins déjà en phase III.

L’un doit être utilisé pour vacciner les personnes âgées et l’autre pour vacciner les femmes enceintes afin de protéger leurs enfants avec des anticorps maternels.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg