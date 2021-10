L’Allemagne, première classée pour Qatar 2022

10/12/2021 à 15h00 CEST

L’Allemagne de Hansi Flick a battu la Macédoine (0-4) lors de la huitième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 du Qatar et est la première équipe européenne à participer au grand événement de football l’année prochaine.. Avec 21 points sur 24 possibles et cinq victoires consécutives, ceux de l’ancien entraîneur du Bayern sont prêts à entamer la reconquête de l’hégémonie.

Les Allemands, qui n’ont pas répondu aux attentes lors du dernier Championnat d’Europe en s’inclinant face à l’Angleterre en huitièmes de finale, Ils ont fait preuve de beaucoup d’autorité tout au long de la phase de groupes, d’abord avec Joachim Löw puis avec Hansi Flick, et ont remporté à juste titre le ticket contre la Roumanie, la Macédoine, l’Arménie, l’Islande et le Liechtenstein..

20 – L’Allemagne s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 et a atteint toutes les Coupes du monde depuis 1954, le Brésil étant le seul autre pays à pouvoir encore réaliser cet exploit. Au total, ce sera la 20e Coupe du monde de l’Allemagne – seul le Brésil est apparu à plus (21). Habitués #MKDGER pic.twitter.com/hHIYTj9MFm – OptaFranz (@OptaFranz) 11 octobre 2021

La Manchaft Il est présent dans toutes les éditions de la Coupe du monde depuis 1954 : il participera à sa 20e Coupe du monde, la deuxième équipe qui l’a réalisé plus de fois après le Brésil, qui l’a fait jusqu’à 21 fois. En fait, les Allemands et les Brésiliens sont les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition : Le Brésil en a cinq, tandis que l’Allemagne en compte quatre, comme l’Italie.

Oubliez l’Euro 2020 et retrouvez l’hégémonie

L’équipe teutonique a entamé une nouvelle étape avec l’arrivée de Hansi Flick, qui a remporté le poste après la démission de Joachim Löw et la réalisation de tous les titres possibles avec le Bayern en 2020. Pour l’instant, la formule fonctionne : les Allemands ont remporté cinq victoires, avec un bon niveau de jeu, présence de jeunes talents et un gros bagage statistique (18 buts pour et un contre).

Les Allemands ont été champions lors de l’édition 2014 du Brésil, mais ont chuté de façon spectaculaire lors de l’édition 2018 de la Russie : le grand objectif est de reconquérir l’hégémonie et de détrôner la France., qui a alors remporté le titre et est l’une des équipes européennes les plus puissantes avec l’Italie, l’Angleterre ou l’Espagne. Précisément, les cinq équipes sont parmi les favorites pour la Coupe du monde Qatar 2022.