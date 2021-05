L’Allemagne rejette officiellement la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, toute l’UE pourrait y aller | La technologie

Le 15 mai, l’ultimatum de WhatsApp prend fin pour que les utilisateurs acceptent sa nouvelle politique de «confidentialité». Ce ne sera pas le cas en Allemagne, où ces nouvelles règles Facebook ont ​​été rejetées. Une décision qui pourrait être étendue au reste de l’UE.

Nouveau trébuchement de Facebook en Europe. le Commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information, Johannes Casper, a publié aujourd’hui une déclaration expliquant que “nous avons interdit à Facebook Ireland de traiter les données personnelles de WhatsApp à ses propres fins. La commande est immédiatement exécutoire. Elle est effectuée dans le cadre de la procédure d’urgence du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui prévoit l’adoption de mesures provisoires d’une durée de validité déterminée sur le territoire correspondant, en l’occurrence l’Allemagne “.

Tenant compte du fait que le RGPD est une réglementation en vigueur dans toute l’Union européenne, si l’Allemagne interdit la mise à jour imminente de WhatsApp du 15 mai, probablement il en va de même dans le reste de l’UE.

L’explication donnée par le commissaire allemand est que ce que Facebook va faire avec les données est loin d’être clair: “les dispositions relatives aux transferts de données sont éparpillées à différents niveaux de la politique de confidentialité, elles ne sont pas claires et difficiles à distinguer dans leurs versions européenne et internationale” Il dénonce également la nouvelle politique de Facebook: “Le contenu est trompeur et montre des contradictions considérables. Même après une analyse minutieuse, les conséquences de l’approbation pour les utilisateurs ne sont pas claires. En outre, le consentement n’est pas donné librement, car WhatsApp nécessite l’acceptation du de nouvelles dispositions comme condition pour continuer à utiliser les fonctionnalités du service. “

Ce bloc d’urgence n’est valable que trois mois, c’est pourquoi le commissaire allemand portera l’affaire devant le Conseil européen de la protection des données, et s’ils ont raison, ce qui est fort probable, l’interdiction sera efficace dans toute l’UE.

La réponse de Facebook a été assez surprenante, car elle disait essentiellement que le commissaire allemand a tort et ne comprend rien, et ils vont donc procéder à la mise à jour.

Selon un porte-parole de Facebook qui a contacté la police d’Android: «L’ordonnance du commissaire de Hambourg contre Facebook est basée sur une incompréhension fondamentale du but et de l’effet de la mise à jour de WhatsApp et est donc sans fondement. Notre récente mise à jour explique les options dont disposent les gens pour envoyer des messages à une entreprise. sur WhatsApp et offre plus de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données. Comme les affirmations du commissaire de Hambourg sont erronées, la commande n’affectera pas la poursuite du déploiement de la mise à jour “.

Facebook a également déclaré que la plupart des utilisateurs de WhatsApp ont accepté la nouvelle politique de confidentialité. Ce qu’il ne dit pas, c’est que beaucoup en ont marre du barrage constant de pop-ups si vous ne l’approuvez pas.

Une autre des allégations du commissaire allemand est que Facebook n’offre pas d’alternative aux utilisateurs qui ne souhaitent pas être suivis. WhatsApp ne supprimera pas le compte mais empêchera de répondre aux appels et aux appels vidéo, et même de les recevoir.

Il reste 3 jours jusqu’au 15 mai et Facebook a peu de marge de manœuvre. Ferez-vous la mise à jour, contre l’ordre du commissaire de Hambourg?