L’Allemagne renforce les restrictions COVID-19 au milieu de la propagation de l’omicron

L’Allemagne a annoncé mardi de nouvelles restrictions qui commenceront après Noël pour ralentir la propagation de la nouvelle variante omicron, des règles qui ne permettront pas un verrouillage complet mais incluront des restrictions de contact même pour les personnes vaccinées.

« Je peux comprendre quiconque ne veut pas entendre parler du coronavirus, des mutations et des nouvelles variantes du virus », a déclaré le chancelier Olaf Scholz lors d’une conférence de presse mardi soir. « Mais nous ne pouvons et ne devons pas fermer les yeux sur cette prochaine vague. »

Emma, ​​9 ans, de Weimar est vaccinée avec le vaccin Biontech lors de la vaccination de Noël pour les enfants et les adultes à Erfurt, en Allemagne, le mardi 21 décembre 2021. (Bodo Schackow/dpa via AP)

Un cercueil contenant une personne décédée décédée du ou avec le coronavirus est étiqueté « Covid-19 » et est en chambre froide avec d’autres cercueils au crématoire de Meissen, en Allemagne, le mardi 21 décembre 2021. (Robert Michael/dpa via PA)

Parmi les nouvelles règles, citons la limitation des rassemblements privés à 10 personnes, la fermeture des boîtes de nuit dans tout le pays et la tenue de grands événements comme des matchs de football sans public en personne. Les restrictions entreront en vigueur dans tout le pays le 28 décembre, bien que les États puissent mettre en œuvre les mesures plus tôt.

Scholz a déclaré que le gouvernement avait décidé d’attendre après Noël pour mettre en œuvre de nouvelles restrictions nationales, car les vacances axées sur la famille telles que Noël et Pâques « ne se sont pas révélées être les principaux moteurs de la pandémie ». Mais il a déclaré que des restrictions sur les célébrations du Nouvel An sont nécessaires pour éviter que le système de santé allemand ne soit submergé par les cas de COVID-19.

Les gens présentent leur statut vaccinal alors qu’ils font la queue devant le célèbre grand magasin ‘KaDeWe’. (Photo AP/Michael Sohn)

« Ce n’est plus le moment des fêtes et des soirées sociales en grands groupes », a déclaré Scholz.

Scholz et les 16 gouverneurs des États allemands se sont mis d’accord sur les nouvelles restrictions lors d’une réunion mardi, après que le nouveau groupe d’experts du gouvernement a demandé que des mesures soient prises dans les jours qui suivent à l’échelle nationale, car la variante omicron fait la course à travers l’Europe.

LES PAYS-BAS « RETROUVENT LE VERROUILLAGE » POUR LIMITER OMICRON, LES RÉSIDENTS ONT AUTORISÉ QUATRE INVITÉS À NOL

Scholz et les gouverneurs des États se réuniront à nouveau le 7 janvier pour déterminer si les mesures doivent être maintenues ou même renforcées.

Quelques heures avant la réunion, le centre national de contrôle des maladies a demandé sur Twitter des « restrictions de contact maximales » commençant immédiatement et jusqu’à la mi-janvier, et aux Allemands de réduire leurs voyages de vacances « au strict nécessaire ».

Les gens présentent leur statut vaccinal alors qu’ils font la queue devant le célèbre grand magasin « KaDeWe » (Grand magasin de l’Ouest) à Berlin, en Allemagne, le mardi 21 décembre 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Un État, Hambourg, a déjà décidé mardi d’imposer des restrictions à partir de la veille de Noël. Il y aura une limite de 10 personnes pour les réunions privées et les événements de danse seront interdits, fermant effectivement les boîtes de nuit. Les restaurants et les bars de l’État devront fermer à 23 heures – sauf le soir du Nouvel An, où ils peuvent rester ouverts jusqu’à 1 heure du matin

Les restrictions déjà en place en Allemagne ciblent principalement les non vaccinés, une preuve de vaccination ou de rétablissement étant requise pour entrer dans les magasins non essentiels. En outre, la vente de feux d’artifice du Nouvel An a été interdite dans tout le pays.

Scholz a déclaré que le gouvernement allemand tentait également d’accélérer sa campagne de vaccination de rappel, visant à distribuer 30 millions de vaccins supplémentaires d’ici la fin janvier en maintenant certains centres de vaccination ouverts pendant les vacances.

« Vacciner, vacciner, vacciner reste notre objectif », a déclaré Scholz. « Le coronavirus ne prend pas de vacances de Noël. »

Mais les autorités restent mécontentes du fait que seulement 70,4% de la population allemande ont été complètement vaccinés et 32,6% ont reçu des rappels.

LA FRANCE LIMITE LES VOYAGES DEPUIS LA GRANDE-BRETAGNE POUR COMBATTRE OMICRON

Le taux d’infection en Allemagne est, pour l’instant, en train de baisser lentement. Mardi, le centre de contrôle des maladies a enregistré 306,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, contre 375 une semaine plus tôt, avec 23 428 nouveaux cas quotidiens.

Les gens présentent leur statut vaccinal alors qu’ils font la queue devant le célèbre grand magasin ‘KaDeWe’ (Department Store Of The West’ à Berlin, Allemagne, le mardi 21 décembre 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Cependant, le ministre de la Santé Karl Lauterbach a averti que l’Allemagne était confrontée à « une cinquième vague massive » d’infections à cause de l’omicron, qui, selon lui, ne peut pas être évité de manière réaliste.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le centre de contrôle des maladies a indiqué lundi que les personnes qui se sont rétablies ou qui ont été complètement vaccinées font désormais face à un risque « élevé » d’infection, alors qu’il est « modéré » pour celles qui ont reçu un rappel. Il a déclaré que le risque de contracter COVID-19 est « très élevé » pour les non vaccinés.