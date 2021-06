“L’Allemagne rentre à la maison”, Harry Kane creuse, analogie avec la saucisse

in

Les journaux sont le papier à puce du lendemain comme le dit le vieil adage, mais aujourd’hui est un jour où vous en achetez un avec l’intention de le garder pour toujours.

C’est parce que tous les chiffons auront l’incroyable victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne éclaboussée sur leurs premières pages – et à juste titre.

Le football revient-il enfin à la maison ?

Les buts de Harry Kane et Raheem Sterling ont scellé une victoire historique 2-0 pour les hommes de Gareth Southgate. C’était la première victoire de l’Angleterre sur les Allemands lors d’un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur.

L’atmosphère à Wembley était palpable et il y a une véritable conviction que l’Angleterre peut aller jusqu’au bout.

Le résultat a fait pleurer l’ancien homme dur anglais Stuart Pearce alors qu’il soutenait la nation pour atteindre la finale.

Après une longue pause pour contrôler ses émotions, l’expert de talkSPORT a déclaré: «Je suis tellement fier de la direction et des joueurs – ils méritent cette journée.

Raheem Sterling a donné l’avantage à l’Angleterre avant que Harry Kane ne scelle la victoire

«Je l’ai dit en entrant dans le match, ce résultat sera une étincelle pour ce pays.

« L’élan va balayer cette équipe jusqu’en finale, j’en suis sûr.

Cependant, l’ancien coéquipier de Pearce, John Barnes, s’inquiète juste de la date des quarts de finale de l’Angleterre avec l’Ukraine.

Barnes a déclaré à talkSPORT: «Non, non, non, non. Je rêve des demi-finales en battant l’Ukraine. Je ne m’emporte jamais, je ne m’avance jamais.

Comme Barnes, Southgate a exhorté les joueurs à ne pas prendre d’avance sur eux-mêmes

« Nous sommes venus trop souvent en recadrage. Je me souviens quand Tomas Brolin a marqué contre nous à l’Euro 92 alors que nous aurions dû battre la Suède.

«Chaque fois que nous jouons contre les outsiders, c’est lorsque nous luttons, alors je ne m’avance pas.

« Cette excitation, cette euphorie, cette ferveur est pour les fans. Les joueurs ne peuvent pas s’y laisser entraîner.

L’ambiance est naturellement très différente en Allemagne, mais comment leur presse a-t-elle réagi ?

talkSPORT.com vous présente le meilleur de la réaction des médias allemands au choc de l’Euro 2020.

Le tabloïd berlinois BZ a fait « Germany’s Coming Home » – une pièce évidente sur l’hymne Three Lions

Bild a dit à Joachim Low ‘c’est fini’. Low quittera son poste après 15 ans, avec Hansi Flick sur le point de prendre le relais

Le Hamburger Morgenpost a rendu hommage à Low malgré la défaite décevante

Le Frankfurter Allgemeine a mené avec les « yeux tristes de Londres » de Low

Die Weldt (The World) a opté pour un “Ko à Wembley” plus simple avant de comparer le match à la finale de la Coupe du monde 1966

Suddeutsche Zeitung a opté pour un sous-titre “L’Allemagne hors de l’Allemagne” plus sûr

Cependant, leur résumé était un peu plus provocateur car il s’agissait d’une fouille contre le capitaine anglais Kane.

Il disait : « Harry Kane, un joker de renommée internationale, avait prévu exactement cette punchline depuis longtemps : trois matchs sans rien faire, puis un raid contre la Fédération allemande de football.

“L’Angleterre s’est vengée de ce qui, du point de vue des Anglais, est une horrible histoire du football, dans laquelle ils ont trop souvent glissé sans rien faire, et dans laquelle très souvent quelqu’un a raté un penalty.”

L’expert allemand du football Archie Rhind-Tutt a parcouru plus de journaux allemands et leur verdict du match. Voir le fil ci-dessous.

Neue Presse (Hanovre) «Bien que Wembley n’était qu’à moitié plein, le cri de joie à la 81e minute était audible sur le continent. Ce n’était pas que 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 avait marqué en huitièmes de finale contre 🇩🇪. Thomas Müller a marqué au but contre Jordan Pickford et l’a mis hors du filet britannique. BRITANIQUE?! pic.twitter.com/ABdfqARpWa – Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 30 juin 2021