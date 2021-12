L’Allemagne s’apprête à manquer ses objectifs climatiques pendant deux ans dans un aveu embarrassant | Politique | Des nouvelles

L’Allemagne manquera probablement ses objectifs de réduction des émissions de carbone au cours des deux prochaines années, a déclaré le ministre de l’Économie et de la Protection du climat, Robert Habeck, au journal Die Zeit.

Après qu’un tribunal de première instance a décidé en avril que l’Allemagne devait durcir sa loi sur la protection du climat, le gouvernement de l’époque a fixé des objectifs de réduction de CO2 plus ambitieux, notamment la neutralité carbone d’ici 2045.

Le nouveau gouvernement de coalition a présenté des plans pour intensifier les efforts de protection du climat impliquant des réformes de grande envergure pour le secteur des services publics et dans les industries manufacturières, les bâtiments, les transports et l’agriculture.

Habeck, co-leader des Verts qui fait partie de la nouvelle coalition au pouvoir, a déclaré : « Nous allons probablement manquer nos objectifs pour 2022. … Même pour 2023, ce sera déjà assez difficile. Nous commençons avec un arriéré drastique. »

L’Allemagne vise à réduire les émissions de l’industrie, le plus grand secteur émetteur de carbone, à 177 millions de tonnes de CO2 en 2022, en baisse de 38 % par rapport à 1990.

Dans le secteur des transports, les émissions de CO2 devraient être réduites à 139 millions de tonnes au cours de l’année à venir, en baisse de 15 % par rapport à 1990.

Habeck a déclaré que le nombre d’éoliennes construites en Allemagne par an passera de 1 000 à 1 500, contre environ 450 les années précédentes, dans le but d’atteindre les objectifs du gouvernement en matière d’énergies renouvelables pour répondre à 80% de la demande d’électricité d’ici 2030 et consacrer 2% de la surface terrestre aux infrastructures éoliennes.

Le gouvernement vise à avoir des lois sur l’accélération des approbations d’éoliennes prêtes d’ici la fin de l’année prochaine, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « 2022 sera l’une des années les plus épuisantes que ce ministère ait connues depuis longtemps ».

Cet aveu embarrassant intervient alors que plus de 100 dirigeants ont convenu le mois dernier d’arrêter et d’inverser la déforestation et la dégradation des terres d’ici la fin de la décennie, soutenus par 19 milliards de dollars de fonds publics et privés à investir dans la protection et la restauration des forêts.

L’engagement – pris lors des discussions sur le climat de la COP26 à Glasgow et soutenu par des pays riches en forêts tels que le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo – couvre des forêts totalisant plus de 13 millions de miles carrés (33,7 millions de km²).

Fran Raymond Price, responsable des pratiques forestières mondiales au sein du groupe environnemental WWF International, a déclaré qu’il était urgent de voir la déclaration de Glasgow sur les forêts se transformer en action significative.

Elle a déclaré à la Fondation Thomson . : « La volonté politique manifestée par les gouvernements qui ont signé cet engagement est une première étape bienvenue.

« (Mais) nous devons voir cela se traduire maintenant par une action législative d’ici un an ou deux, avec la transparence, la responsabilité et la participation des (…) peuples autochtones et communautés locales. »

L’abattage des forêts a des implications majeures pour les objectifs mondiaux de lutte contre le réchauffement, car les arbres absorbent environ un tiers des émissions de carbone qui chauffent la planète produites dans le monde, mais libèrent le carbone qu’ils stockent lorsqu’ils pourrissent ou sont brûlés.

Les forêts fournissent également de la nourriture et des moyens de subsistance, purifient l’air et l’eau, soutiennent la santé humaine, sont un habitat essentiel pour la faune, régulent les précipitations et offrent une protection contre les inondations.

L’année dernière, une zone de forêt tropicale de la taille des Pays-Bas a été perdue, selon le service de surveillance Global Forest Watch.

La déclaration de Glasgow a été largement saluée, mais de nombreux écologistes ont noté que des engagements similaires de déforestation zéro avaient été pris à plusieurs reprises et non respectés par les gouvernements et les entreprises.

Il s’agit notamment de la Déclaration de New York sur les forêts (NYDF) de 2014, les objectifs et les cibles de développement durable des Nations Unies fixés par les marques mondiales des ménages.

Dans le cadre de l’engagement de Glasgow, d’autres réunions des dirigeants et des ministres sont attendues en 2022 et au-delà pour évaluer les progrès et favoriser la mise en œuvre du pacte.