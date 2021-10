Le mois dernier, le public allemand a voté pour son prochain chef et les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD) ont revendiqué la victoire. Les sociaux-démocrates ont effectivement remporté les élections allemandes, faisant du leader Olaf Scholz le prochain chancelier le plus probable d’un gouvernement de coalition dans la plus grande économie d’Europe.

Les sociaux-démocrates, les Verts et le FDP se réuniront la semaine prochaine pour discuter des négociations formelles de la coalition.

Mais avant leur réunion, un accord préliminaire indiquait qu’ils avaient l’intention d’introduire un « deuxième pilier » dans le système d’immigration du pays afin d’attirer des migrants qualifiés.

Décrivant l’Allemagne comme un « pays d’immigration moderne », le journal indique que le prochain gouvernement « introduirait un système de points pour attirer des spécialistes qualifiés ».

L’inclusion de la clause marquerait une victoire pour le FDP libéral, qui a réclamé un nouveau système d’immigration basé sur le modèle canadien.

Le modèle canadien juge les migrants potentiels en fonction d’attributs, notamment les compétences linguistiques, les qualifications professionnelles et les offres d’emploi.

En vertu des règles allemandes, elles ne s’appliqueraient qu’aux travailleurs qualifiés de l’extérieur de l’Union européenne, car les règles de libre circulation s’appliquent toujours à tous les citoyens de l’UE.

Christian Lindner, le leader du FDP, a déclaré vendredi : « Nous avons dû faire des concessions, comme cela est nécessaire dans les pourparlers de coalition.

« Mais la politique globale qui se dessine maintenant est un réel gain pour le pays. »

Hier, Armin Laschet, qui a pris la tête du parti CDU après la démission de Mme Merkel, a déclaré que les conservateurs devraient se préparer à entrer dans l’opposition au Bundestag.

Christian Dürr, porte-parole des finances du FDP, a déclaré le mois dernier : « Si nous parvenons à faire de l’Allemagne un pays d’immigration ouvert et moderne tout en stabilisant notre système de retraite, nous gagnerons plus en tant que société que nous ne pouvons l’imaginer.

« Si nous transformons l’Allemagne en un pays d’immigration ouvert et moderne, nous gagnerons plus que nous ne pouvons l’imaginer. »

Le mois dernier, l’Allemagne a vu son inflation dépasser les 4% pour la première fois depuis 1993.

Tout au long du mois de septembre, les prix à la consommation étaient de 4,1 pour cent supérieurs au niveau du même mois l’an dernier.

Pour le mois d’août, les statisticiens ont signalé une augmentation des prix à l’importation de 16,5% par rapport à l’année précédente.

Selon l’Office fédéral de la statistique, la dernière fois que l’autorité de Wiesbaden a mis un quatre avant la virgule, c’était en décembre 1993, alors qu’il était de 4,3 %.

Les marchandises importées ont augmenté de près de 17 pour cent – autant qu’elles l’ont fait lors de la deuxième crise pétrolière en 1981.

Au fil des ans, les importations de gaz naturel ont augmenté de 178 %, tandis que l’électricité a augmenté de 136 % en glissement annuel.

Le charbon et le minerai de fer ont également vu le prix des importations augmenter de 118 et 97 % respectivement.