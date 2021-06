L’Allemagne se dirige vers la composition, des changements de formation?

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le sélectionneur allemand Joachim Löw pourrait envisager un changement de formation – et de personnel – pour le prochain match de l’équipe contre l’Angleterre au stade de Wembley mardi.

Commençons par le personnel d’abord.

Selon le rapport, Ilkay Gündogan, Robin Gosens et le duo du Bayern Munich composé de Leroy Sane et Serge Gnabry pourraient tous trouver leur chemin vers le banc. Löw envisagerait cinq options pour remplacer le quatuor : Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Timo Werner et Marcel Halstenberg.

Si Löw s’en tenait à un 3-4-3, Gosens devrait conserver sa position de départ, mais si le manager vainqueur de la Coupe du monde 2014 optait pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, Halstenberg ferait un pas. parce qu’il est considéré comme un meilleur défenseur que la star de l’Atalanta.

L’inclusion potentielle de Werner serait basée sur la théorie de Löw selon laquelle l’attaquant du Chelsea FC sera motivé pour jouer à Londres.

Analyse BFW

Un banc potentiel de Gündogan, Sane et Gnabry serait certainement justifié. Gündogan n’a eu aucun impact et Sane et Gnabry ont tous deux eu du mal à jouer dans des rôles plus étroits.

Quant à savoir qui les remplacerait, la solution est assez claire. Müller et Goretzka sont les fers de lance de Sane et Gündogan.

Thomas Müller et Leon Goretzka pourront-ils entrer dans la formation de départ et sauver l’Allemagne contre l’Angleterre ? Photo par Alexandra Beier/.

Müller n’a été exclu du onze de départ qu’à cause d’une blessure au genou. Sa performance – bien que non soulignée par des buts et des passes décisives – a été exemplaire, tandis que Goretzka est juste une présence plus grande, plus rapide, plus physique et plus percutante que Gündogan. Goretzka a clairement mérité le droit de départ pour son pays.

Quant à Gnabry, la situation est un peu plus trouble. Gnabry est devenu l’un des “Made Men” de Löw avec Toni Kroos. Il faudrait apparemment beaucoup de temps à Löw pour céder et retirer Gnabry à ce stade – je doute personnellement que cela se produise – mais s’il le fait, les options seraient clairement Musiala ou Werner.

Werner a le genre de rythme révolutionnaire et la capacité de se placer derrière les défenseurs qui pourraient se traduire par un succès contre la ligne de fond de l’Angleterre. Musiala, cependant, s’est avéré être une présence créative et perturbatrice.

Quoi qu’il arrive en première ligne, nous verrons probablement Werner et Musiala à un moment donné du match.

Quant à Gosens, lui et Halstenberg occupent essentiellement des positions différentes à ce stade pour l’Allemagne. La seule façon pour Gosens de perdre sa place est que Löw change complètement de vitesse et passe à quatre arrière.