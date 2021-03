L’Allemagne se prépare déjà à un rebond des infections à coronavirus après Pâques

L’Institut Robert Koch (RKI) a mis en garde ce samedi contre une reprise des infections en Allemagne plus grave que celle survenue à Noël en raison de la propagation de la variante britannique du coronavirus, qui représente déjà à peu près le 50% des infections.

Ainsi, le RKI a indiqué que le niveau de 30 000 infectionsagendas. « L’extrapolation de la tendance montre que le nombre de cas dépassera le niveau de Noël à partir de la semaine 14 », a déclaré l’agence, une référence officielle sur le coronavirus en Allemagne.

La 14e semaine commence le lundi de Pâques et le 24 décembre, le RKI a rapporté 32195 nouvelles infections. Le pic a été atteint en fin de mois avec près de 50 000 nouveaux cas par jour.

L’institut a rappelé que le nombre de cas hebdomadaires « a augmenté régulièrement et a doublé toutes les 12 semaines environ de la mi-janvier à mars. »Pour cette raison, une« augmentation significative »est attendue dans les semaines à venir.

Le RKI a averti que la variante britannique « provoque probablement un maladie plus grave que les autres variantes« , bien que » jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que les vaccins approuvés sont sensiblement moins efficaces. «

La newsletter de ce samedi comprend 239 morts plus que le coronavirus, un jour après avoir dépassé le seuil de 73000 décès. En outre, le RKI a confirmé 12 674 infections, portant le total à 2 558 445 cas confirmés et 73 301 décès depuis le début de la pandémie.

De même, il a souligné que le taux d’incidence cumulé au cours des sept derniers jours est 76,1 cas pour 100 000 habitants, avec un total de 63 625 infections détectées au cours de la dernière semaine et environ 132 600 cas actifs. Après plusieurs semaines de baisse, cet indicateur a de nouveau augmenté ces derniers jours.

D’autre part, il a chiffré dans environ 2 352 600 le nombre total de personnes récupérées à ce jour de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, dont quelque 7 000 au cours des dernières 24 heures.

Le gouvernement allemand a approuvé en début de mois une prolongation jusqu’au 28 mars du confinement dans le pays afin de faire face au coronavirus, bien que les autorités se soient entendues sur une stratégie de ouverture progressive.

Le tourisme allemand se prépare à voyager en Espagne

Pendant ce temps, les touristes allemands se préparent à passer Pâques dans leurs destinations de vacances préférées en Espagne, comme Majorque ou les îles Canaries. Compagnies aériennes allemandes comme Lufthansa ont augmenté la fréquence des vols et des réservations dans les dernières semaines.

La nouvelle arrive également lorsque l’Institut Robert Koch a mis à jour sa liste des zones à risque et a exclu aux communautés autonomes des îles Baléares, Valence, Castille-La Manche, Estrémadure, La Rioja et Murcie. Pour l’instant, les îles Canaries ne font pas partie des régions exclues.

L’Allemagne est le deuxième marché source pour les touristes en Espagne, derrière seulement le Royaume-Uni. Les quatre communautés autonomes qui accueillent le plus de voyageurs allemands sont les îles Baléares, les îles Canaries, l’Andalousie et la Catalogne, d’où la levée des restrictions de voyage pourrait avoir des répercussions économiques importantes pour ces régions, puisqu’elle faciliterait les vols et donc la récupération des secteur du tourisme local à Pâques.

Nouvelles manifestations

En revanche, des milliers d’opposants aux mesures de contenir la pandémie de coronavirus sont revenus dans les rues du pays ce samedi, à commencer par celles de Dresde, où se sont formés des centaines de partisans du mouvement dit Querdenken (pensée latérale). par Deniers de CovidDes militants de droite et des militants anti-vaccins sont descendus dans la rue malgré l’interdiction par un tribunal d’État de manifester.

« Nous sommes actifs depuis les premières heures du matin pour faire appliquer l’interdiction », a expliqué un porte-parole de la police en référence à la manifestation. De nombreux participants ils ne portaient pas de masque, qui est actuellement obligatoire pour empêcher la propagation du coronavirus. Les manifestants, quant à eux, ont scandé des slogans qui incluaient «La pandémie est terminée».

Quelques 1000 manifestants ils se sont rencontrés devant le ministère de la Santé à Berlin. Selon la police, 50 personnes ont été arrêtées par la police de la capitale.

Il y a également eu des manifestations dans la ville de Stuttgart, où des centaines de personnes se sont rassemblées sous le slogan «Assez, c’est assez». Son numéro était plus de 750 participants initialement enregistré, selon un porte-parole de la police, qui a ajouté qu’entre 80 et 90% des manifestants ne portaient pas de masque ou ne maintenaient pas une distance de sécurité.

Samedi également, la police interrompu une manifestation contre les mesures de confinement des coronavirus avec plusieurs milliers de participants près du Parlement de l’État bavarois à Munich. La manifestation a été annulée par la police en raison du non-respect des conditions « , selon un porte-parole de la police. Il y a aussi des marches à Hanovre et à Magdebourg.