L’Allemagne se retire de la nouvelle politique de confidentialité controversée de WhatsApp

Le nouveau déploiement de la politique de confidentialité de WhatsApp est un hic en Allemagne. Un régulateur a émis aujourd’hui une ordonnance d’interdiction sur Facebook, lui interdisant d’accéder aux données personnelles des utilisateurs de WhatsApp. Cette décision fait suite à la nouvelle politique de confidentialité controversée de WhatsApp, qui devrait entrer en vigueur le 15 mai. Alors que la société avait promis de ne pas supprimer les comptes d’utilisateurs si elle refusait ces nouvelles conditions comme elle l’avait initialement menacé, le ralentissement éventuel des fonctionnalités du compte serait encourager tous les utilisateurs, sauf les plus têtus, à accepter ou à changer, et il semble que ce soit ce avec quoi le régulateur conteste.

Dans un communiqué de presse partagé mardi, le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information a fait valoir que Facebook n’avait aucune base légale pour traiter les données des utilisateurs de WhatsApp, notant que “le contenu [of the new policy] sont trompeurs et montrent des contradictions considérables »et que« le consentement n’est pas donné librement, car WhatsApp exige l’acceptation des nouvelles dispositions comme condition pour l’utilisation continue des fonctionnalités du service ».

Johannes Caspar, commissaire à la protection des données et à la liberté d’information de Hambourg, a déclaré dans ses commentaires:

La commande vise à protéger les droits et libertés des millions d’utilisateurs qui approuvent les conditions d’utilisation dans toute l’Allemagne. Le but est de prévenir les inconvénients et les dommages associés à une telle procédure de boîte noire. Les scandales de protection des données de ces dernières années, de «Cambridge Analytica» à la fuite de données récemment révélée qui a touché plus de 500 millions d’utilisateurs de Facebook, montrent l’étendue et les menaces du profilage de masse. Cela concerne les droits fondamentaux et aussi la possibilité d’utiliser le profilage pour influencer les décisions des électeurs afin de manipuler les processus décisionnels démocratiques.

Facebook avait attiré des critiques pour sa nouvelle politique de confidentialité l’année dernière, entraînant une croissance des applications de messagerie rivales; Télégramme et signal. La société prévoit finalement de lier WhatsApp à Facebook Messenger proprement dit, donc un accord comme celui-ci aurait peut-être été nécessaire sur toute la ligne. Cela étant dit, la mauvaise gestion des données des utilisateurs par Facebook au fil des ans lui a valu un scepticisme sain, et le commissaire en souligne plusieurs, liant ces préoccupations aux prochaines élections dans le pays.

Naturellement, Facebook conteste cette caractérisation des événements. Dans une déclaration partagée à TechCrunch, la société a déclaré: