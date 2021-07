L’Allemagne sera-t-elle prête pour la Coupe du monde 2022 ?

L’une des grandes questions que les fans allemands se posent avant la Coupe du monde de l’année prochaine est de savoir si Die Mannschaft sera prêt.

Hansi Flick n’ayant qu’un an environ pour travailler avec son pool de joueurs, certains critiques sont sceptiques que l’Allemagne puisse avoir un impact immédiat – y compris l’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel.

« Je ne pense pas que nous serons prêts pour la Coupe du monde ; Je pense que cela prendra un peu plus de temps car nous avons des problèmes dans certaines positions », a déclaré Babbel au site de paris NetBet. «Nous sommes forts au milieu de terrain, mais nous n’avons pas d’arrière ni d’attaquant comme Harry Kane, que j’aurais aimé avoir. Il a été critiqué au début du tournoi par la presse anglaise, mais j’ai toujours dit que j’aurais aimé qu’il joue pour l’Allemagne parce qu’il est ce dont nous avons besoin.

Babbel pense que l’Allemagne a beaucoup d’options haut de gamme pour jouer sur l’aile, mais a juste besoin d’un vrai n ° 9 pour compléter le puzzle, tout en manquant également de cohérence à l’arrière central.

“Timo Werner, Serge Gnabry et Leroy Sane sont tous des ailiers de haut niveau, mais ce ne sont pas des attaquants, c’est donc un gros problème que nous avons”, a déclaré Babbel. “De plus, nos défenseurs centraux, certains d’entre eux vont bien mais ils ne sont pas de première classe, donc je pense que cela prendra du temps et 2024 sera l’objectif.”

Même avec ces raisons de doute, Babbel pense que Hansi Flick est l’homme qu’il faut pour le poste – et pourrait faire changer les choses pour les Championnats d’Europe 2024.

“Je ne pense pas que le peuple allemand puisse prendre Joachim Low aux commandes et je pense que les supporters voulaient un changement”, a déclaré Babbel. « Tout le monde sera heureux maintenant que Hansi Flick est aux commandes car il a fait un travail incroyable au Bayern Munich. Il a du crédit maintenant, même les supporters du Borussia Dortmund et de Hambourg sont heureux car ils ne pouvaient plus voir Joachim Low être aux commandes. Il aura du temps, mais nous sommes l’Allemagne, nous avons donc besoin de résultats car nous sommes l’un des pays les plus forts de l’histoire du football. Nous sommes dans une position similaire à celle de l’Italie il y a quelques années, nous devons créer une nouvelle équipe et ce sera l’objectif de Hansi Flick. »