L’Allemagne signe le pass pour les demi-finales

30/11/2021 à 23:37 CET

Cristina Moreno

L’Allemagne est devenue une équipe des quarts de finale de la Coupe Davis après avoir éliminé la Grande-Bretagne (1-2) qui a remporté la victoire de Evans mais qu’elle a été surprise par la défaite de Struff en vue de Norrie et n’a pas pu récupérer en double. Même sans Alexandre Zverev, l’équipe allemande est favorite et rejoint la Croatie en demi-finale. Son rival sortira du match nul entre la Russie et la Suède.

Les choses ont bien commencé pour la Grande-Bretagne. Daniel Evans a rattrapé sa défaite contre le Tchèque Machac et surmonté Peter Gojowczyk 6-2 et 6-1 lors du premier match de la journée.

Après avoir remporté le premier point, les espoirs britanniques reposaient sur Cameron Norrie mais la surprise a sauté et Jan-Lennard Struff Il a fini par l’emporter par 7-6 (6), 3-6 et 6-2 et a envoyé le duel à un double qui allait départager l’égalité.

Le couple formé par Kévin Krawietz et Tim Puetz a combattu un duel atroce avant Joe Salisbury et Neal Skupski et est même parvenu à surmonter un désavantage considérable dans le tie-break pour finir par remporter le match et le match nul 7-6 (10) et 7-6 (5).

Demain ce sera au tour de la Serbie Djokovic qui se mesure à la grande surprise du tournoi du Kazakhstan. Ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois, avec la victoire des Balkans. C’était en 2016 au premier tour de la phase mondiale. Le numéro un sera mesuré à Alexandre Bublik alors que Lajovic ou Krajinovic ouvrira la cravate avant Koukushkin.