L’Allemagne sur la voie rapide

L’Allemagne a été à la hauteur, se débarrassant de l’Islande avec une facilité déconcertante. L’équipe nordique est l’une des rares à pouvoir chatouiller ceux de Löw, mais les Teutons ne se sont pas froissés et ont passé le rouleau pour confirmer qu’à part une hécatombe, ils ne souffriront pas pour atteindre la première place du groupe.

L’équipe allemande ne voulait pas de surprises. L’Islande, toujours caoutchouteuse, vous pouvez la rouler à tout moment. Dans la mémoire est le grand exploit des Vikings à l’Euro 2016. Mais la «Mannschaft» ne les a même pas laissés essayer. Après sept minutes, ils avaient déjà marqué deux buts qui ne laissaient pratiquement aucune option aux Islandais. Et bien qu’il n’ait pas marqué, Une grande partie du mérite revient à Kimmich. Il a fait deux passes qui signifiaient un demi-but. Premièrement, mordre la balle d’une manière délicieuse sur l’arrière en visite, où Gnabry activé Goretzka pour ouvrir la boîte avec un coup placé. Peu de temps après, même script, même fin. Fuite d’expédition du joueur du Bayern, rupture des conduites de pression, repris par son coéquipier Sané. Cela a vu Havertz, qui a fait ses débuts en tant que buteur avec l’équipe senior.

Les Vidarsson pouvaient à peine répondre. Surpassés à tous égards par les Teutons, ils ne recherchaient que les chatouilles de Neuer (encore une fois, Ter Stegen sur le banc) avec un tir de Sigurjonsson – remplacé peu de temps après par une blessure – qui a rebondi sur Rudiger et a été dévié de peu.

Après la pause, il semblait que l’Islande avait changé de puce. Qu’il y croyait. Ils sont sortis pour mordre et pousser le ballon hors de leurs rivaux, même si l’équipe germanique l’a dépassé avec une facilité étonnante. Et peu avant l’heure du jeu, Gündogan il prit sur lui de supprimer toute lueur d’espoir chez les Scandinaves. Tir sec et clinique du front, impossible pour Halldorsson. Il gonfle aux buts avec City, mais il ne pouvait pas manquer son rendez-vous avec l’équipe nationale non plus. Dans la dernière ligne droite, un but pour Havertz a été refusé, Gnabry s’est heurté au bois et Musiala a fait ses débuts en équipe nationale à 18 ans. Ce n’était pas une mauvaise journée.