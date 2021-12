L’Allemagne suspend le salon du tourisme ITB, clé pour le tourisme des Baléares

16/12/2021 à 13:12 CET

Myriam B. Moneo

Mauvaise nouvelle pour les Baléares. Allemagne a décidé de suspendre l’ITB à Berlin, l’un des salons touristique mot de passe pour les îles, en raison de la forte incidence de covid dans ce pays. La situation réelle causé par la pandémie, ainsi que des restrictions de voyage plus strictes et des limites sur le nombre de personnes pouvant participer à de grands événements, ont conduit l’organisation à suspendre la foire.

Berlin ne réunira pas le secteur du tourisme en personne en mars prochain. L’organisation ITB a fait savoir ce jeudi qu’elle renonçait à tenir la grande foire face à l’avancée de la pandémie. Ce sera trois années consécutives sans le salon allemand.

« Nous avons le regret de vous informer aujourd’hui que l’édition en face-à-face de l’ITB Berlin 2022 ne se tiendra pas comme prévu initialement & rdquor;, est-il rapporté sur son site Internet. & Rdquor; En raison des derniers événements et des directives d’accompagnement résultant de la pandémie de coronavirus, Messe Berlin n’est pas en mesure d’offrir à ses exposants et partenaires la sécurité de planification nécessaire & rdquor; lors d’un face-à-face début mars. Comme expliqué, à la fois la situation de l’infection avec la nouvelle vague de covid, ainsi que les restrictions de voyage et limitation du nombre de participants dans les grands événements, ils conduisent à la suspension.

L’édition en personne de #ITBBerlin 2022 n’aura pas lieu comme prévu initialement. #ITBBerlin se concentre donc sur une #convention et un #DigitalBusinessDay diffusés en direct en mars 2022 ainsi que sur des #événements satellites ITB Berlin en personne en 2022.https : / /t.co/jN7ot1rfkf pic.twitter.com/NUtGQUqfCs – ITB Berlin (@ITB_Berlin) 16 décembre 2021

L’organisation regorge de a essayé par tous les moyens que la grande foire, les plus pertinents pour le secteur, les accords qui sont signés et qui se tiendra en mars, à l’approche de la haute saison, il se tiendra à Berlin, surtout lorsque le secteur « a besoin d’orientation, d’inspiration et de dialogue & rdquor ;. Ainsi, les événements en ligne qui ont été organisés tout au long de l’année se poursuivront.

En mars 2023, l’ITB Berlin sera à nouveau un événement en face à face, lors de son ouverture le 8 mars. Rappelons que le dernier salon allemand s’est tenu en mars 2019, puisqu’avec le déclenchement de la pandémie il a été suspendu en 2020.

Pendant ce temps en janvier, malgré la sixième vague de covid, l’avancée galopante des cas de covid avec la variante omicron, Fitur 2022, qui se tient du 19 au 23 janvier, reste, comme l’ont confirmé des sources du ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce. Cependant, il est à noter que cette ce n’est pas un obstacle pour que la situation change.