L’Allemagne va lever l’interdiction des touristes britanniques

L’Allemagne a interdit aux touristes britanniques d’entrer dans le pays plus tôt ce mois-ci (Photo: .)

Les touristes britanniques seront à nouveau autorisés à visiter l’Allemagne à partir du lundi 3 janvier prochain.

L’ambassade d’Allemagne a annoncé jeudi que l’interdiction de voyager liée à Covid serait levée à partir de mardi à minuit, soit 23 heures lundi, heure britannique.

Mais ces voyageurs devront être complètement vaccinés ou avoir une raison importante de voyager pour être autorisés à entrer dans le pays.

Ceux qui ont été complètement piqués n’auront pas besoin d’un test Covid négatif ou devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée, a ajouté l’ambassade.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a qualifié cette décision de « développement bienvenu de la part de nos collègues allemands ».

Les Britanniques restent interdits d’entrer dans un certain nombre d’autres pays, mais on ne sait pas combien de temps ces restrictions dureront.

L’Allemagne a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle durcissait les règles sur les voyages en provenance du Royaume-Uni afin de freiner la propagation de la variante Omicron.

Les Britanniques pourront se rendre en Allemagne à partir du 4 janvier (Photo: EPA)

Cette décision a depuis provoqué l’indignation et la perplexité des experts et de l’industrie du tourisme, car la variante Omicron est désormais partout dans le monde et de nombreux autres pays européens enregistrent également des taux de cas extrêmement élevés.

Les règles, entrées en vigueur le 19 décembre, interdisaient aux compagnies aériennes et autres prestataires de transport d’emmener des touristes britanniques en Allemagne.

Seuls les citoyens et résidents allemands, leurs partenaires et leurs enfants, ainsi que les passagers en transit, étaient autorisés à se rendre dans le pays depuis le Royaume-Uni.

Toute personne entrant en Allemagne avait également besoin d’un test PCR négatif et devait être mise en quarantaine pendant 14 jours, quel que soit son statut vaccinal.

La France a imposé des restrictions similaires aux voyageurs britanniques à partir du 18 décembre.

Mais dans un développement séparé annoncé jeudi, les Français ont déclaré que les Britanniques qui vivent dans l’UE peuvent rentrer chez eux par la route et le train après tout.

