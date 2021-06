L’Allemagne veut briser le Royaume-Uni et nuire à l’économie, prévient un ancien diplomate | Monde | Nouvelles

Et Adrian Hill a déclaré que le gouvernement devrait cesser de flatter Bruxelles au sujet de l’Irlande du Nord, mettre fin à l’accord commercial signé en décembre et “s’éloigner” – tout en soutenant également l’engagement des lecteurs d’Express.co.uk de boycotter les produits de l’UE. M. Hill, ancien officier des Royal Engineers qui, entre autres postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office, s’exprimait après Andreas Michaelis, ambassadeur d’Allemagne en Grande-Bretagne, a évoqué la possibilité d’un accord bilatéral plus fort avec un pays qui, selon lui, était un partenaire idéal pour une « alliance profonde ».

De même, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, s’exprimant lors de son récent voyage au Royaume-Uni pour le sommet du G7 à Cornwall, a suggéré que son pays et le Royaume-Uni devaient se concentrer sur leurs « intérêts communs ».

Pendant ce temps, le Royaume-Uni et l’Italie ont traditionnellement travaillé en étroite collaboration dans le domaine de la défense, avec Leonardo et BAE Systems parmi les sociétés collaborant au Tempest, projet de chasseur de sixième génération.

Cependant, M. Hill a déclaré que le gouvernement devrait se méfier de telles alliances internationales.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Quand ces écoliers se réveilleront-ils à la réalité ?

« Le plan stratégique de l’armée allemande est plus que clair : l’OTAN se désagrège, l’UE aussi.

« L’Allemagne doit lier les pays de la zone euro qui l’entourent pour préserver l’économie et les marchés d’exportation environnants.

« Boris et ses amis ne peuvent peut-être pas le voir, mais, croyez-moi, nous, les électeurs, le pouvons. »

S’exprimant sur les relations futures du Royaume-Uni avec l’UE, M. Hill, contributeur régulier du site Web Briefings for Britain, a déclaré: «Nous sommes sortis, nous ne sommes plus responsables de rien d’autre que du fonds de pension Eurocrats.

« Nous devrions tripler notre budget de la défense et cesser de nous prosterner devant l’UE.

« Pour commencer, nous pourrions suivre les conseils de la chambre étoilée des avocats et insister pour régler le désordre en Irlande du Nord et la pêche. “

M. Hill a ajouté : « Si l’UE refuse, annulez l’accord commercial et refusez de payer un centime à l’UE. Il n’y a rien qu’ils puissent faire, franchement.

« Le bon vieux public britannique a commencé à boycotter les produits européens.

“Si j’étais Boris – et je l’ai rencontré et aimé – je ferais beaucoup plus attention à ce que le Britannique ordinaire pense de tout cela qu’à une bande de minables à Westminster et Whitehall.”

Le mois dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Drian, a déclaré : « Sur de nombreuses questions, nous avons des points de vue congruents, des analyses partagées ou des intérêts communs.

“On est voisins. Nous ne pouvons pas rester immobiles à nous regarder les uns les autres.

Angela Merkel, la chancelière allemande a haussé les sourcils en 2017 lorsqu’elle a déclaré à propos des États-Unis et du Royaume-Uni : « L’époque où nous pouvions dépendre complètement des autres est, dans une certaine mesure, révolue.

« J’ai vécu ça ces derniers jours. Nous, Européens, devons vraiment prendre notre destin en main.

“Nous devons savoir que nous devons lutter pour notre avenir par nous-mêmes, pour notre destin d’Européens.”