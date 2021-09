L’Allemagne veut prolonger la durée de vie de votre smartphone avec sept ans de correctifs de sécurité

En ce qui concerne les smartphones, nous souhaitons tous que les mises à jour arrivent plus rapidement et pour des périodes plus longues. Alors que les performances continuent de s’améliorer d’année en année, la mise à niveau vers un nouveau téléphone tous les deux ou trois ans peut commencer à devenir une dépense inutile. C’est aussi une préoccupation environnementale, car beaucoup essaient de réduire les déchets créés par le remplacement constant des gadgets. À cette fin, le gouvernement allemand a proposé une nouvelle politique qui prolongerait la durée de vie – et la réparabilité – de votre appareil pour les années à venir.

Alors que l’Union européenne envisage actuellement d’exiger cinq ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones, le gouvernement fédéral allemand a récemment soumis une demande pour créer une période obligatoire de sept ans pour les correctifs (via Heise). Bien que cela n’inclue pas les toutes nouvelles versions du système d’exploitation (votre Galaxy S21 ne recevrait pas Android 18 en vertu de ces réglementations), il inclurait des dispositions pour des pièces de rechange abordables, le tout dans le but de réduire les déchets numériques.

Pendant ce temps, le groupe de défense des technologies DigitalEurope demande que les exigences de l’UE soient fixées à trois ans de mises à jour de sécurité, répondant effectivement à la norme déjà établie par Samsung, Google, Apple et même OnePlus. La proposition de l’Allemagne est fondamentalement inédite dans l’informatique mobile, bien que sept ans de mises à jour de sécurité soient assez standard pour les systèmes d’exploitation de bureau. Par exemple, Windows 8 a succédé à Windows 7 en 2012, mais a continué à recevoir des correctifs jusqu’en janvier 2020, soit près de huit ans plus tard.

Aussi excitant que cela puisse paraître pour l’avenir des smartphones plus durables, vous voudrez peut-être retenir une partie de votre enthousiasme. Comme l’a souligné un utilisateur de Reddit, l’Allemagne est au milieu d’une élection en cours, il pourrait donc s’agir simplement de promesses politiques à l’ancienne pour obtenir le vote. Même si la proposition de sept ans de l’Allemagne ne se concrétise pas, l’Union européenne devrait éventuellement adopter sa politique de cinq ans d’ici 2023.