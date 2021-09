L’Allemagne veut qu’Apple mette à jour et répare les iPhones pendant 7 ans

in

Une nouvelle proposition de responsabilité environnementale du gouvernement allemand à l’Union européenne indique qu’Apple devrait exiger des mises à jour de sécurité et des pièces de rechange pour iPhone pendant au moins sept ans. Selon Heise Online, le ministère allemand de l’Économie souhaite également que des pièces de rechange soient fournies «à un prix raisonnable».

Avec ces exigences, le gouvernement allemand va au-delà des propositions précédemment connues de la Commission européenne, qui souhaite que les fabricants de smartphones, comme Apple et Google, continuent de mettre à jour et d’avoir des pièces de rechange pendant cinq ans, tandis que les pièces de rechange des tablettes devraient être disponibles pendant six ans.

L’association industrielle DigitalEurope, qui représente Apple, Samsung et Huawei, pense que les propositions vont trop loin. L’association propose aux fabricants de fournir des mises à jour de sécurité pendant trois ans et des mises à jour de fonctions pendant deux ans.

Quant aux pièces détachées, DigitalEurope souhaite que les fabricants ne fournissent que des écrans et des batteries. D’autres pièces, telles que les caméras, les microphones, les haut-parleurs et les connecteurs, auraient rarement besoin d’être remplacées.

Bien qu’il faudra que l’Union européenne décide comment les fabricants de smartphones devront agir dans le bloc et les grandes entreprises technologiques pour décider de suivre ou non, Apple a déjà prolongé la durée de vie de ses iPhones ces dernières années. L’iPhone 6s a été lancé en 2015 et reçoit toujours des mises à jour logicielles.

Lors de la dernière WWDC, Apple a annoncé que les utilisateurs peuvent continuer sur iOS 14 avec les utilisateurs recevant toujours le correctif de sécurité. Quant aux pièces de rechange, aux États-Unis, Apple devra probablement adopter la politique de droit à la réparation.

Le mois dernier, un rapport du Wall Street Journal a exploré le mouvement « Droit à la réparation » alors qu’Apple double ses politiques. Dans l’histoire, la journaliste Joanna Stern a montré que ce serait moins cher pour les utilisateurs d’Apple s’ils pouvaient apporter leurs vieux Mac à une paire d’ateliers de réparation indépendants qui facturent moins de la moitié de ce que fait Apple.

Nous vous informerons de l’évolution de ces nouvelles politiques et exigences au fur et à mesure de leur évolution.

