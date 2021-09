L’Allemagne veut que les mises à jour de l’iPhone, de l’iPad et des pièces à prix raisonnable soient disponibles pendant 7 ans

L’Allemagne souhaite qu’Apple et d’autres fabricants de téléphones et de tablettes mettent à disposition des pièces et des mises à jour de sécurité pendant sept ans, selon un nouveau rapport. Cela fait suite à une initiative similaire lancée par l’UE selon laquelle les téléphones auraient des pièces disponibles pendant cinq ans et des tablettes pendant six ans.

Selon un rapport de Heise Online, le plan de l’Allemagne est de s’assurer que les appareils fonctionnent aussi longtemps que possible pour aider à réduire les déchets électroniques. Cette décision signifierait également que les entreprises devraient proposer des pièces de rechange à un “prix raisonnable”, bien que les responsables allemands ne semblent pas vouloir fixer eux-mêmes ces prix.

Traduit via l’apprentissage automatique :

Le gouvernement fédéral veut travailler pour des règles environnementales strictes pour les smartphones et les tablettes dans les négociations avec la Commission européenne. Les pièces de rechange et les mises à jour de sécurité devraient être disponibles pendant sept ans, a expliqué une porte-parole du ministère fédéral de l’Économie à la demande de c’t. De plus, les pièces détachées doivent être fournies « à un prix raisonnable ».

L’UE prévoit de mettre en place ses propres exigences d’ici 2023, l’Allemagne espérant la convaincre d’aller plus loin que les propositions récemment annoncées. Si l’Allemagne peut le faire, l’iPhone 13 de cette année aurait probablement des pièces disponibles jusqu’en 2028 tout en recevant des mises à jour de sécurité tout au long.

Alors qu’Apple a tendance à être l’une des meilleures entreprises en termes d’offre de mises à jour de sécurité pour les appareils plus anciens, le prix des pièces est une autre affaire. Cette décision garantirait que les ateliers de réparation tiers peuvent réparer les appareils lorsqu’ils en ont besoin, à un prix abordable pour les utilisateurs.

Nous avons contacté Apple pour commenter la position de l’Allemagne et mettrons à jour ce message si et quand nous en recevrons un.