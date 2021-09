L’Allemagne veut que votre téléphone reçoive sept ans de mises à jour de sécurité | Industrie

Vous pourriez finir par recevoir jusqu’à sept ans de mises à jour de sécurité sur votre téléphone mobile si cette proposition de l’Allemagne réussit dans les négociations avec la Commission européenne.

En général, lorsque vous achetez un téléphone mobile, vous savez que vous disposez de mises à jour de fonctionnalités et de sécurité depuis un certain temps et, à partir de là, le constructeur vous laisse pratiquement à l’abandon.

Alors qu’Apple est généralement assez bienveillant à ce sujet même en proposant des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité jusqu’à cinq ou même six ans après le lancement de l’appareil, il n’en va pas de même sur Android, où la plupart des fabricants n’offrent que deux à trois ans de mises à jour de sécurité.

Le fait que l’utilisateur soit obligé de changer de téléphone portable plus fréquemment provoque beaucoup plus de déchets et de déchets dans l’environnement, et l’Allemagne a demandé à l’Union européenne d’exiger des mises à jour de sécurité pour ces appareils auprès des fabricants de téléphones pendant sept ans.

Ils rapportent de CT que le gouvernement fédéral allemand fait pression sur l’Union européenne pour qu’elle exige sept ans de mises à jour de sécurité et de pièces de rechange pour les téléphones portables dans le cadre des négociations avec la Commission européenne.

C’est deux ans de plus qu’une récente proposition de commission et cela donnerait à nos téléphones portables, en particulier aux téléphones Android, quelques années de plus à vivre. Comme vous pouvez l’imaginer, cette proposition est rejetée par tous les fabricants.

Et c’est pourquoi le groupe de défense de l’industrie Europe numérique qui compte Apple, Google ou Samsung parmi ses membres, veut seulement une exigence de trois ans sur les mises à jour de sécurité et ils veulent limiter les pièces de rechange aux écrans et aux batteries plutôt qu’aux caméras, haut-parleurs et autres composants.

En ce qui concerne Android, Samsung propose généralement plus d’années de mises à jour de sécurité et a récemment étendu ces mises à jour à quatre ans. Qualcomm et Google ont également promis 4 ans.

Cette proposition vise à aider l’environnement pour permettre aux téléphones portables des citoyens d’être conservés beaucoup plus longtemps, en prolongeant considérablement leur cycle de vie utile et en évitant la production de déchets électroniques.

Cela pourrait aider protéger la sécurité dans l’écosystème Android, car de nombreux appareils Android manquent de mises à jour de sécurité, mais l’utilisateur continue de les conserver car le téléphone continue de bien fonctionner pour eux.