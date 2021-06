L’Allemand Joachim Löw fait le point sur les blessures avant le match contre la France

in

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a clairement indiqué que son équipe était en bonne santé avant son grand match d’ouverture contre la France aux Championnats d’Europe.

La seule valeur aberrante à ce stade est Jonas Hofmann, qui n’était pas à l’entraînement en équipe. Leon Goretzka du Bayern Munich a progressé vers une pleine participation et se bat pour une place dans l’équipe demain.

Joachim Löw est satisfait des progrès de son équipe.Photo par Alexandra Beier/.

« À l’exception de Jonas Hofmann, tout le monde était là pour s’entraîner en équipe, Leon Goretzka aussi. Il a fait quatre ou cinq unités avec l’équipe », a déclaré Löw (tel que capturé par le site Web de la DFB). « Il a fait bonne impression, la blessure a disparu. Selon le service médical, il n’y a aucun risque, mais nous avons convenu qu’aujourd’hui, après la dernière séance d’entraînement, nous discuterons avec lui et les médecins s’il peut être là. Il est clair cependant qu’il ne sera pas dans le onze de départ. Mais la pause a été très longue. Bernd Leno sera numéro deux derrière Manuel Neuer demain. Nous redéfinirons toujours cela. Il n’y a toujours pas de décision finale quant aux deux joueurs en plus d’Hofmann qui devront se rendre dans les tribunes. Tout le monde mérite d’être sur le banc.

Avec presque sa liste complète prête à partir, Löw pense que l’Allemagne est prête à défier la France.

« C’est une grande anticipation parce que nous allons jouer contre le champion du monde en titre. Nous nous sommes très bien préparés au cours des deux dernières semaines et avons fait quelques pas dans la bonne direction », a déclaré Löw. « Il y a une bonne ambiance, mais aussi beaucoup d’ambition et de goût pour l’action dans l’équipe. Nous sommes bien préparés et avons hâte de commencer.