L’Allemand Joachim Löw revient sur son dernier tournoi, l’avenir et la déception d’avoir perdu contre l’Angleterre

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a tenu sa conférence de presse d’adieu plus tôt dans la journée et ressentait toujours la douleur de la défaite de mardi contre l’Angleterre.

« Il faut un peu de temps pour gérer cette déception. Ce fut 15 très longues années avec beaucoup de beaux moments & de déceptions. Cette équipe a un très bel avenir devant elle. Je souhaite bonne chance à mon successeur Hansi Flick. Mon cœur continuera à battre le noir, le rouge et l’or », a déclaré Löw, capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia. « J’ai parlé à l’équipe et à tous ceux qui travaillaient derrière l’équipe. Beaucoup d’entre eux m’accompagnent et me soutiennent depuis longtemps, joueurs et entraîneurs. Il était important de les remercier pour leur engagement et leur confiance. Nous avons dit au revoir ce matin, les joueurs sont partis et sont partis en vacances.

Löw était satisfait de la façon dont l’Allemagne a évolué pendant le camp d’entraînement et tout au long du tournoi, mais le manager vétéran savait que l’équipe n’avait pas encore atteint un point où elle était complètement synchronisée.

« Nous avions beaucoup de joueurs qui n’avaient pas eu autant d’expérience en tournoi. Je sais qu’il faut parfois deux ou trois tournois pour que les joueurs soient au top, pour pouvoir faire face à des situations stressantes dans le tournoi. Certains joueurs ne sont pas encore à leur apogée », a déclaré Löw. « L’équipe était vraiment ambitieuse et a développé un esprit incroyablement bon. Au final, à certains moments, il manquait quelque chose, pas seulement hier, mais on pouvait aussi le sentir dans des matchs comme contre le Portugal ou la Hongrie. C’est ce que les joueurs vont apprendre.

Pour l’instant, cependant, Löw est simplement «reconnaissant» pour son temps avec la DFB.

« J’ai vécu de nombreux tournois, de nombreuses qualifications. À un moment donné, tout sera un peu relativisé, y compris cette défaite. Peut-être que dans quelques années, ce ne sera plus si important. Pour moi personnellement, les amitiés et le côté humain restent. Je suis reconnaissant pour cela. dit Löw.