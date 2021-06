L’Allemand Kevin Trapp parle de la vie derrière Manuel Neuer du Bayern Munich

Les positions de renfort derrière Manuel Neuer du Bayern Munich pour l’Allemagne garantissent essentiellement que vous vous entraînerez beaucoup, mais que vous ne verrez pas beaucoup (pas du tout !?) de temps sur le terrain pour les matchs.

Pour Kevin Trapp, ce n’est qu’une partie de la description de poste.

« Cela ne fait aucune différence. Je m’entraîne toujours comme si je jouais. Après tout, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je suis prêt quand on a besoin de moi. En tout cas, cela correspond à mon ambition de toujours donner le maximum. Tout le reste ne serait pas ma nature », a déclaré Trapp dans une interview avec le site Web de la DFB.

Le rôle de Trapp pourrait donner beaucoup de temps de jeu, mais il est toujours soumis à ce qui équivaut à une quarantaine avec l’équipe allemande. Pendant les temps d’arrêt, Trapp aime passer du temps avec ses coéquipiers.

« En plus d’un entraînement intensif et d’une préparation pour le prochain match, il est important de se déconnecter de temps en temps. Nous avons ici de nombreuses options pour cela. Nous nous asseyons ensemble et regardons les matchs des Championnats d’Europe, mais nous aimons aussi jouer aux cartes ou utiliser le jeu de fléchettes », a déclaré Trapp. « La chose la plus importante est que nous puissions aborder le prochain match frais et détendus. »

Avec un titre aussi prestigieux en jeu, Trapp ne s’inquiète pas pour lui ou pour l’un de ses coéquipiers luttant contre le mal du pays.

« Nous sommes plutôt d’humeur à rester ici encore quelques semaines. On s’entend tellement bien qu’on peut facilement tenir jusqu’à la finale. C’est notre grand objectif », a déclaré Trapp.