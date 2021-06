L’Allemand Thomas Müller a entendu les critiques de l’Anglais Harry Kane, mais sait mieux que de le compter

Alors que l’Allemagne se prépare pour son match de championnat d’Europe contre l’Angleterre, la star du Bayern Munich Thomas Müller a admis avoir entendu les critiques de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane.

Comme tout attaquant, Kane est sous pression pour son manque de productivité, mais Müller a déclaré qu’il irait bien si la séquence sans but de Kane durait au moins un match de plus avant d’évaluer honnêtement la situation.

“En tant que joueur allemand, cela ne me dérangerait pas vraiment que ce débat se poursuive jusqu’à mercredi et si nous n’encaissons pas un but marqué par Harry Kane”, (tel que capturé par le Daily Mirror). «C’est quelqu’un qui sait au fond qu’il doit peut-être changer un peu son propre jeu. Je ne sais pas vraiment ce qui est à l’origine de son problème, je ne peux pas vraiment dire pourquoi il n’a tout simplement pas été en mesure de marquer parce qu’il n’y a eu aucun changement, n’est-ce pas, en termes de technique et en termes de capacité à marquer des buts ? “Je ne pense donc pas qu’il soit influencé négativement par cela.”

Müller a noté que comme tout meilleur buteur, Kane doit faire preuve de patience.

« En principe, les très bons attaquants doivent faire preuve de patience. Au fond de leur cœur, bien sûr, ils sont impatients, mais tout bon attaquant doit attendre que sa propre chance de marquer se présente », a déclaré Müller. “Parfois, les buteurs sont ceux qui ont le moins de contacts, mais ensuite ils ont les plus grosses photos le lendemain dans les journaux.”