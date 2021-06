L’Allemand Thomas Müller satisfait de sa victoire sur la Lettonie, mais sait que le vrai défi l’attend

La star du Bayern Munich Thomas Müller a joué un grand rôle dans la victoire 7-1 de l’Allemagne sur la Lettonie et était heureux de voir Die Mannschaft jouer un jeu plus fluide et plus productif.

Müller, qui a été crédité d’un but et d’une passe décisive ce jour-là, sait que les choses ne seront pas si faciles contre la France et le Portugal.

« Le résultat n’était pas l’aspect le plus important aujourd’hui, c’était plus la façon dont nous avons performé. Cela fait un moment depuis notre dernière grande victoire, donc c’était une bonne sensation sur le terrain. Nous sommes bien conscients que ce sera un (match) très différent contre la France », a déclaré Müller (tel que capturé par Tz).

Müller a crédité l’équipe en accordant plus d’attention aux détails pour le succès.

« Nous avons travaillé plus en détail sur les processus. Nous jouons de manière très variable offensivement, mais défensivement, chaque position doit être prise en compte », a déclaré Müller, « L’objectif est que nous jouions un football vivant, attrayant et passionné.