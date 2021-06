L’Allemand Timo Werner fait l’éloge de Manuel Neuer avant le match contre la France

Lors d’une récente conférence de presse, l’attaquant de Chelsea Timo Werner n’a pas pu contenir son admiration pour le gardien du Bayern Munich et capitaine allemand Manuel Neuer. Le joueur de 25 ans sait exactement à quel point l’Allemagne a de la chance d’avoir un leader aussi talentueux et composé entre les bâtons.

Werner n’a jamais marqué contre Neuer au niveau du club et comprend exactement pourquoi le vétéran a atteint le statut d’icône en Allemagne.

Timo Werner sait à quel point Manuel Neuer est bon. Photo de Dean Mouhtaropoulos/.

« J’ai marqué des buts contre le Bayern, mais jamais contre lui. Quelqu’un d’autre était dans le but », a déclaré Werner (tel que capturé par Bundesliga.com). « (Neuer est) sensationnel, et a été le meilleur gardien de but pendant des années. Pour moi, il est le meilleur au monde. A l’entraînement, si on ne met pas le ballon dans le coin, il n’entre pas. Il a une aura magnifique et c’est un gardien de haut niveau.

L’Allemagne aura besoin de Neuer pour se comporter comme le gardien de but “de haut niveau” qu’il est lors des Championnats d’Europe. Avec la France et le Portugal dans le même groupe – et une défense qui commence tout juste à se solidifier un peu – Neuer devra être sur ses gardes pour que Die Mannschaft reste compétitif.