L’allemand VC Greenfield One lève un fonds crypto de 160 millions de dollars avec le soutien de Swisscom et d’autres

La société berlinoise de capital-risque (VC) Greenfield One a levé un fonds de 160 millions de dollars (142 millions d’euros) auprès du géant des télécommunications Swisscom, Galaxy Digital et d’autres, pour investir dans des projets de cryptographie, selon un communiqué de presse partagé avec CoinDesk.

Le troisième fonds de Greenfield One est probablement l’un des plus grands fonds crypto en Europe à ce jour. Le fonds de 130 millions de dollars de Fabric Ventures, qui a été annoncé plus tôt cette année, était auparavant considéré comme l’un des plus grands fonds européens de cryptographie. Le géant allemand des médias Bertelsmann a également investi dans le fonds de 160 millions de dollars. Bertelsmann avait investi dans le deuxième fonds de Greenfield One, qui avait un volume cible de 56 millions de dollars (50 millions d’euros). Aventures. Tous les investisseurs du fonds proviennent du secteur privé. Le fonds a déjà investi dans le protocole de prêt de gouvernance Paladin, le projet de financement décentralisé Brink et le protocole de gestion des droits de jetons non fongibles Darkblock, entre autres, selon le communiqué de presse. Greenfield One se concentre sur Projets européens Web 3. La société a été l’un des premiers investisseurs dans Celo, qui a reçu le soutien de Deutsche Telekom en avril, ainsi que de Flow de Dapper Labs.

Lire la suite: Un fonds d’investissement soutenu par l’UE investit 30 millions de dollars dans le nouveau véhicule de 130 millions de dollars de la société Crypto VC