L’Allemand Zverev scelle la victoire contre les USA avec une victoire sur Fritz

01/04/2022 à 05:40 CET

. / Melbourne

L’allemand Alexandre Zverev (3) scellé le victoire pour son équipe (2-0) après avoir battu l’Américaine dans le deuxième individuel Taylor Fritz (23 ans) pour un doublé 6-4 et a laissé à l’équipe allemande une chance de se qualifier malgré leur erreur lors de la première journée contre la Grande-Bretagne qui affrontera le Canada dans la passe nocturne. « Le niveau a été très élevé mais le plus important c’est qu’on a encore des options pour se qualifier pour les demi-finales & rdquor ;, a commenté le joueur de tennis hambourgeois qui a su rattraper sa dernière défaite contre le Californien dans le passé indien. Puits. «Ce fut l’un de mes pires matchs, ce n’est pour offenser personne mais j’ai raté deux balles de match au service. Ce n’était pas un bon match & rdquor;, a-t-il commenté ce duel contre Fritz la saison dernière.

Le premier match de la matinée a vu la victoire de son compatriote Jan-Lennard Struff (51) contre l’Américain John Isner (24) par un 7-6, 4-6 et 7-5 serré. Le joueur de tennis né à Warstein (Allemagne) a souligné après la conclusion de l’affrontement qu’il est très difficile de jouer contre un grand serveur comme Isner et que pour cette raison il avait perdu les cinq fois où il avait croisé la route du Texan. « Ce n’est pas seulement à quel point il est difficile de soustraire contre John, mais cela nécessite que vous soyez très fin pour servir car vos chances de repos sont minimes & rdquor;, a expliqué Struff après avoir reçu 36 as directs de l’Américain dans un duel qui approché les trois heures de long.

Suivra le double qui affrontera les Allemands Kevin Krawietz et Tom Puetz avec les Américains Fritz et Isner.

L’Allemagne devra remporter son dernier match de la phase de groupes contre le Canada et espérer que l’actuelle Grande-Bretagne autonome trébuchera dans l’un de ses matchs contre le Canada et les États-Unis.