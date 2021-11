L’allergie est-elle la même chose que l’intolérance alimentaire?

11/09/2021 à 19:55 CET

Actuellement, entre 20 et 25 pour cent de la population souffre d’un certain maladie allergique en Espagne, selon les données de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique (SEAIC). En fait, au cours des 30 dernières années, le pourcentage de personnes allergiques a doublé.

Dans le cas des allergies alimentaires, le chiffre oscille autour de cinq pour cent chez les adultes et entre sept ou huit pour cent chez les enfants, acquérant un rôle important, puisqu’en quelques années le nombre a doublé la prévalence de cette maladie.

Cependant, avec la montée des intolérances alimentaires, la population générale peut confondre les symptômes, car parfois ils sont similaires, mais ce sont deux conditions qui diffèrent considérablement l’une de l’autre.

Le médecin Isabelle Ojeda, allergologue et membre du SEAIC Children’s Allergy Committee, souligne la différence fondamentale entre allergie et intolérance. « Les allergies alimentaires peuvent mettre la vie en danger, alors que l’intolérance alimentaire ne met pas la vie en danger. »

Symptômes d’intolérance

De manière générale, une personne souffrant d’intolérances alimentaires présente des symptômes digestifs chroniques. Les plus courants sont :

Gonflement Mauvaise digestion (dyspepsie) Diarrhée ou constipation.

En plus de ces inconforts, des symptômes extradigestifs peuvent parfois apparaître :

Asthénie, migraines, courbatures, hébétude mentale, démangeaisons et réactions cutanées.

Symptômes d’allergie

Cependant, les réactions allergiques alimentaires sont immédiates, soudaines et soudaines après la prise du ou des aliments qui les provoquent.

Ce type de allergie Elle peut se manifester par un ou plusieurs des symptômes suivants :

Démangeaisons Rougeur Urticaire Angio-œdème (gonflement) Étouffement Toux Essoufflement Bruits lors de la respiration (respiration sifflante) Douleur abdominale Vomissements Diarrhée Vertiges Vision trouble Évanouissement et perte de conscience

« Pour cette raison, il est extrêmement important de reconnaître les symptômes et de poser un diagnostic correct de la maladie », souligne l’allergologue.

Etude du microbiote pour les intolérances

S’il existe actuellement des outils de diagnostic spécifiques à chaque intolérance, les spécialistes mettent l’accent sur l’investigation du microbiote intestinal.

Comment? Eh bien d’un échantillon de selles du patient, une culture de ceux-ci et une PCR sont réalisées, et les résultats sont comparés aux bases de données disponibles de microbiome normal.

« C’est un domaine encore avec de nombreuses lacunes et ignorance, mais ce sera un domaine diagnostique émergent pour de nombreuses pathologies au 21e siècle », déclare le Dr Ojeda.

Maladie cœliaque, sensibilité au blé non cœliaque et allergie au blé

Une mention particulière doit être faite de tout ce qui concerne les troubles dérivés de la consommation de gluten.

« La maladie cœliaque, la sensibilité au blé non cœliaque (NTCT) et l’allergie au blé partagent certains symptômes, mais sont différentes dans leur origine et leur développement, leurs études diagnostiques et leur traitement », explique le Dr Cristina Camarero, allergologue et membre du SEAIC.

En Espagne, on estime que 1% de la population est coeliaque. La maladie cœliaque est l’un des troubles digestifs les plus répandus dans le monde et l’une des transmissions génétiques les plus courantes.

Il s’agit d’une maladie génétique auto-immune qui survient en réaction à l’ingestion de gluten chez des individus génétiquement prédisposés.

Pour sa part, l’allergie au blé est une réaction auto-immune à l’une des nombreuses protéines du blé. Lorsqu’une personne est allergique au blé, les lymphocytes T envoient

des anticorps immunoglobulines E (IgE) pour attaquer le blé.

Dans le même temps, les tissus locaux du corps envoient des messages chimiques naturels pour alerter le reste du corps de l’existence d’un problème.

« Habituellement dans l’allergie au blé médiée par les IgE, la prise de cette céréale déclenche une réponse immédiate -qui peut varier de quelques minutes à 2 heures- avec des symptômes cutanés (urticaire), respiratoires (difficulté à respirer), digestifs (vomissements, nausées), anaphylaxie, dermatite de contact ou asthme », détaille l’expert.

En revanche, la sensibilité au blé non cœliaque (NTCT) n’est pas une réaction à l’immunoglobuline E (IgE), comme l’allergie au blé, ni une réaction auto-immune, comme la maladie cœliaque.

Est-il plus sain de ne pas manger de gluten ?

Le régime sans gluten est le traitement recommandé pour certaines des maladies déjà vues, mais l’agent causal est inconnu et il n’y a pas de critères diagnostiques consensuels.

« Cependant, ces dernières années, nous avons assisté à une croyance progressive selon laquelle l’élimination du gluten (blé, orge, seigle) rend l’alimentation plus saine », explique l’allergologue.

« Curieusement, il n’y a aucune preuve scientifique pour justifier cette idée et malgré cela, il y a un nombre élevé de personnes – jusqu’à 11% dans certains pays – qui suivent ce régime. Cependant, les produits manufacturés sans gluten contiennent généralement plus de sucres et de graisses, et sont donc déconseillés dans une alimentation saine », explique le Dr Camarero.

« La suppression stricte du gluten de l’alimentation est absolument nécessaire chez les patients atteints de maladie cœliaque ou allergiques à ces céréales, mais pas pour la population qui ne souffre d’aucune de ces maladies », conclut l’allergologue.