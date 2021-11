L’Alliance des banquiers soutenue par l’ONU annonce un plan « vert » pour transformer le système financier mondial

Les intérêts financiers privés les plus puissants du monde, sous le couvert de la COP26, ont élaboré un plan pour transformer le système financier mondial en fusionnant avec des institutions comme la Banque mondiale et en les utilisant pour éroder davantage la souveraineté nationale dans le monde en développement.

Mercredi, une alliance « dirigée par l’industrie et convoquée par l’ONU » d’institutions bancaires et financières privées a annoncé lors de la conférence COP26 son intention de remanier le rôle des institutions financières mondiales et régionales, y compris la Banque mondiale et le FMI, dans le cadre d’un plan plus large. « transformer » le système financier mondial. L’objectif officiellement déclaré de cette refonte proposée, par les membres de l’alliance, est de promouvoir la transition vers une économie « net-zéro ».

Cependant, la « réimagination » proposée par le groupe des institutions financières internationales (IFI), selon leur « rapport d’étape » récemment publié, permettrait également de fusionner ces institutions avec les intérêts bancaires privés qui composent l’alliance ; créer un nouveau système de « gouvernance financière mondiale » ; et éroder la souveraineté nationale parmi les pays en développement en les forçant à établir des environnements commerciaux jugés « favorables » aux intérêts des membres de l’alliance. En d’autres termes, les puissants intérêts bancaires qui composent ce groupe poussent à recréer l’ensemble du système financier mondial à leur profit sous prétexte de promouvoir la durabilité.

Cette alliance, appelée Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), a été lancée en avril par John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le changement climatique ; Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor et ancienne présidente de la Réserve fédérale ; et Mark Carney, l’envoyé spécial des Nations Unies pour l’action et le financement climatiques et ancien président de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Canada. Carney, qui est également conseiller financier du Premier ministre britannique pour la conférence COP26, copréside actuellement l’alliance avec le milliardaire américain et ancien maire de New York, Michael Bloomberg.

Lors de sa création, GFANZ a déclaré qu’il « fournirait un forum de coordination stratégique entre les dirigeants des institutions financières de l’ensemble du secteur financier pour accélérer la transition vers une économie nette zéro » et « mobiliser les billions de dollars nécessaires » pour accomplir les objectifs du groupe. objectifs zéro émission. Au moment du lancement de l’alliance, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrit GFANZ comme « unissant les banques et les institutions financières du monde derrière la transition mondiale vers le zéro net », tandis que John Kerry a noté que « les plus grands acteurs financiers du monde reconnaissent que la transition énergétique représente un vaste opportunité commerciale. En analysant ces deux déclarations ensemble, il semble clair que GFANZ a réuni les banques privées et les institutions financières les plus puissantes du monde derrière ce qu’elles considèrent avant tout comme « une vaste opportunité commerciale », dont ils commercialisent leur exploitation comme un « impératif planétaire.

John Kerry en conversation avec Christine Amanpour de CNN à la COP 26 ; Source : CNN

GFANZ est composé de plusieurs « alliances sous-sectorielles », dont la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM), la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) et la Net Zero Banking Alliance (NZBA). Ensemble, ils contrôlent une part formidable des intérêts bancaires et financiers privés mondiaux, la NZBA à elle seule représentant actuellement 43% de tous les actifs bancaires mondiaux. Cependant, les « plus grands acteurs financiers » qui dominent GFANZ comprennent les PDG de BlackRock, Citi, Bank of America, Banco Santander et HSBC, ainsi que David Schwimmer, PDG du London Stock Exchange Group et Nili Gilbert, président du comité d’investissement. du Fonds David Rockefeller.

Notamment, une autre entité liée à Rockefeller, la Fondation Rockefeller, a récemment joué un rôle central dans la création de Natural Asset Corporations (NAC) en septembre. Ces NAC cherchent à créer une nouvelle classe d’actifs qui mettrait en vente le monde naturel, ainsi que les processus écologiques qui sous-tendent toute vie, sous prétexte de les « protéger ». Les directeurs de GFANZ, dont Larry Fink de BlackRock, sont depuis longtemps enthousiasmés par les perspectives des NAC et d’autres efforts connexes pour financiariser le monde naturel et il a également joué un rôle clé dans la promotion de ladite financiarisation comme nécessaire pour lutter contre le changement climatique.

Dans le cadre de la COP26, GFANZ – un groupe clé à cette conférence – publie un plan visant à augmenter « les flux de capitaux privés vers les économies émergentes et en développement ». Selon le communiqué de presse de l’alliance, ce plan se concentre sur « le développement de plates-formes nationales pour connecter le capital privé désormais énorme engagé à zéro net avec les projets nationaux, en augmentant le financement mixte par le biais des BMD [multilateral development banks] et développer des marchés mondiaux du carbone crédibles et de haute intégrité. Le communiqué de presse note que cet « énorme capital privé » est de l’argent que les membres de l’alliance cherchent à investir dans les pays émergents et en développement, estimé à plus de 130 000 milliards de dollars, et que – afin de déployer ces milliers de milliards en investissement – ​​« le système financier mondial est en train d’être transformés » par cette alliance même en coordination avec le groupe qui les a convoqués, les Nations Unies.

Proposer une reprise

Les détails du plan de GFANZ visant à déployer des milliards d’investissements de membres dans les marchés émergents et les pays en développement ont été publiés dans le premier « rapport d’étape » de l’alliance, dont la publication a été programmée pour coïncider avec la conférence COP26. Le rapport détaille le « plan de travail et les ambitions à court terme » de l’alliance, que l’alliance résume succinctement comme un « programme de travail pour transformer le système financier ».

Le rapport note que l’alliance est passée du stade « d’engagement » au stade « d’engagement », l’objectif principal de l’étape d’engagement étant la « mobilisation de capitaux privés dans les marchés émergents et les pays en développement par le biais du leadership du secteur privé et des collaboration privée. Ce faisant, selon le rapport, GFANZ cherche à créer « une architecture financière internationale » qui augmentera les niveaux d’investissement privé des membres de l’alliance dans ces économies. Leurs principaux objectifs à cet égard tournent autour de la création de « plates-formes nationales ambitieuses » et d’une collaboration accrue entre les BMD et le secteur financier privé.

Selon GFANZ, une « plate-forme nationale » est définie comme un mécanisme qui réunit et aligne les « parties prenantes », c’est-à-dire un mécanisme de partenariat public-privé/capitalisme des parties prenantes, « autour d’un problème ou d’une géographie spécifique ». Parmi les exemples proposés, citons la Climate Finance Leadership Initiative (CFLI) de Mike Bloomberg, en partenariat avec Goldman Sachs et HSBC, entre autres institutions du secteur privé. Bien qu’ils soient présentés comme étant dirigés par des « parties prenantes », les exemples existants de « plateformes nationales » offerts par le GFANZ sont soit des initiatives dirigées par le secteur privé, comme le FCIL, soit des partenariats public-privé dominés par de puissantes sociétés multinationales et des milliardaires. Comme l’expliquait récemment le journaliste et chercheur Iain Davis, ces modèles de mécanismes de « capitalisme des parties prenantes » – bien qu’ils soient présentés comme offrant une forme de capitalisme « plus responsable » – permettent plutôt aux entreprises et aux entités privées de participer à la formation des réglementations qui régissent leurs propres marchés et en leur donnant un rôle considérablement accru dans la prise de décision politique en les plaçant sur un pied d’égalité avec les gouvernements nationaux. C’est essentiellement une manière créative de commercialiser le « corporatisme », la définition du fascisme tristement célèbre par le dictateur italien Benito Mussolini.

En plus de la création de « plateformes nationales » « corporatistes » qui se concentrent sur des domaines et/ou des problèmes spécifiques dans le monde en développement, GFANZ vise également à « corporatiser » davantage les banques multilatérales de développement (BMD) et les institutions de financement du développement (IFD) afin pour mieux atteindre les objectifs d’investissement des membres de l’alliance. Selon l’alliance, cela est décrit comme une augmentation de la « collaboration MBD-secteur privé ». Le rapport GFANZ note que « les BMD jouent un rôle essentiel en aidant à accroître les flux d’investissement » dans le monde en développement. Les BMD, comme la Banque mondiale, ont longtemps été critiquées pour avoir accompli cette tâche en piégeant les pays en développement dans la dette, puis en utilisant cette dette pour forcer ces pays à déréglementer les marchés (en particulier les marchés financiers), à privatiser les actifs de l’État et à mettre en œuvre des politiques d’austérité impopulaires. Le rapport GFANZ indique clairement que l’alliance cherche maintenant à utiliser ces mêmes tactiques controversées des BMD en forçant une déréglementation encore plus grande sur les pays en développement pour faciliter les investissements « verts » des membres de l’alliance.

Le rapport indique explicitement que les BMD devraient être utilisées pour inciter les pays en développement « à créer les bons environnements propices de haut niveau et transversaux » pour les investissements des membres de l’alliance dans ces pays. Les niveaux nettement plus élevés d’investissement en capital privé, qui sont nécessaires pour atteindre Net-Zero par GFANZ, exigent que les BMD soient utilisées pour inciter les pays en développement à « établir des environnements commerciaux propices aux investissements ; un cadre reproductible pour le déploiement des investissements de capitaux privés ; et des pipelines d’opportunités d’investissement bancables. GFANZ note ensuite que « les capitaux et les investissements privés iront à ces projets si les gouvernements et les décideurs créent les conditions appropriées », c’est-à-dire des environnements propices aux investissements du secteur privé.

En d’autres termes, à travers l’augmentation proposée de l’implication du secteur privé dans les BMD, comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement, les membres de l’alliance cherchent à utiliser les BMD pour imposer à l’échelle mondiale une déréglementation massive et étendue aux pays en développement en utilisant la poussée de décarbonation comme justification. Les BMD ne doivent plus piéger les pays en développement dans la dette pour forcer des politiques qui profitent aux entités étrangères et multinationales du secteur privé, car les justifications liées au changement climatique peuvent désormais être utilisées aux mêmes fins.